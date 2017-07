Uno de los mayores icebergs de la historia está a la deriva

Un iceberg de un billón de toneladas (uno de los más grandes jamás registrados) se desgajó de la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida.

El “parto” se produjo en algún momento entre el lunes, día 10 y ayer, miércoles, cuando una sección de 5.800 kilómetros cuadrados de Larsen C finalmente se separó. El iceberg, que probablemente se llamará A68, pesa más de un billón de toneladas. Su volumen es el doble que el del Lago Erie, uno de los Grandes Lagos.



El descubrimiento final fue detectado en los datos del instrumento de satélite Aqua Modis de la NASA, que imágenes en el infrarrojo térmico en una resolución de 1 km, y confirmado por el instrumento Suomi Viirs de la NASA.

El desarrollo de la fisura durante el último año fue monitoreado usando datos de los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. Sentinel-1 es un sistema de imagen de radar capaz de adquirir imágenes independientemente de la cobertura de nubes, y durante todo el período de invierno actual con oscuridad polar.



El iceberg pesa más de un billón de toneladas (1.000.000.000.000 de toneladas métricas), pero ya flotaba antes de que se partiera, por lo que no tiene impacto inmediato sobre el nivel del mar. El “parto” de este iceberg deja la plataforma de hielo de Larsen C reducida en área en más del 12%, y el paisaje de la península antártica ha cambiado para siempre.

Aunque el resto de la plataforma de hielo continuará regenerándose naturalmente, los investigadores de Swansea demostraron previamente que la nueva configuración es potencialmente menos estable que antes de la grieta. Existe el riesgo de que Larsen C pueda eventualmente seguir el ejemplo de su vecino, Larsen B, que se desintegró en 2002 tras un evento similar en 1995.

El iceberg es uno de los más grandes registrados y su progreso futuro es difícil de predecir. Puede permanecer en una sola pieza, pero es más probable que se rompa en fragmentos.