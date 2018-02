Los gallegos, los que más gastarán en San Valentín en España

Los gallegos con pareja serán los que realizarán un mayor gasto en San Valentín en España, con una media de 96 euros por persona, según una encuesta realizada por Groupon (entre unas 2.000 personas en todo el Estado).

El 68% de los gallegos con pareja asegura que celebrará esta fecha frente al 32% que dice no festejarla. Entre los que prevén tener algún detalle en San Valentín, alrededor de un tercio optará por una cena romántica. Así, los hombres gallegos con pareja gastarán de media unos 106 euros, mientras que las mujeres unos 83 euros. Los hombres no casados y las mujeres casadas serán las que más gasten (111 euros). Las que menos gastarán serán las mujeres no casada (59 euros), según los datos de esta encuesta.

Además, a nivel estatal se producirá un aumento del gasto en flores y regalos para su pareja durante el día de hoy, el día de los enamorados, según las previsiones de las principales compañías de nuestro país. Las flores serán uno de los regalos más recurrentes durante esta fecha, especialmente las rosas rojas, según Interflora, que tuvo el 14 de febrero del año pasado más de 20.000 pedidos con un gasto medio de 50 euros por persona. La Asociación Española de Floristas (AEFI) espera que este día se mantenga la tendencia positiva de los últimos años, con un incremento de ventas que cifra en un 5%, según fuentes de la asociación. Entre las variedades más buscadas, está la rosa roja y en otros colores, pero también la orquídea en colores blanco y rosa, en una celebración que supone para la industria de la floristería en España un 8% de las ventas del año, solo por detrás del día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la madre (primer domingo de mayo).

Junto a las flores, los bombones, los vinos y cavas y las frutas asociadas al romanticismo que inician su temporada, como las fresas, estarán entre los planes de los españoles para sorprender a sus parejas, informó la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). Esta agrupación, que aglutina al 67% de los supermercados de nuestro país con cadenas como Mercadona, Día o Ahorra Más, auguró un incremento del 60% en la venta de bombones, un 20% en los productos de bodega como cavas y vinos, y calculó que se comprarán un 5% más de fresas.

Según Idealo, una escapada romántica es el deseo del 30% de los encuestados, seguida por una cena en un buen restaurante para el 13%, aunque para el 21% de los encuestados los bombones y flores ya no son tan deseados como presente en San Valentín como lo fueron antes. En el terreno de los viajes, la web especializada Hoteles.com aseguró que sus usuarios apuestan por Madrid, Londres y Roma como destinos preferidos. l