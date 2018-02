España espera el regreso paulatino de unas 130.000 cigüeñas

Unas 130.000 cigüeñas regresarán a la Península Ibérica desde África durante los meses de febrero y marzo, según datos recogidos por la Fundación Migres en su observatorio del Estrecho.

El cambio climático modificó la conducta de esta especie protegida y un número cada vez más significativo pasa el invierno en la Península, pero “todavía muchos ejemplares migran y los meses de febrero y marzo marcan picos de presencia”, indica SEO/BirdLife en una nota. Sin embargo, la comunidad científica constató que cada año es mayor el número de parejas estables en la Península y menor el número de ejemplares que pasan los meses de mayor frío en África, al tiempo que España “se convirtió en punto de acogida de cigüeñas blancas del centro de Europa”.

Para SEO/BirdLife, el fenómeno tiene su explicación en las constantes intervenciones del ser humano en el medio natural, pero además, la especie encuentra en los humedales y vertederos la comida que antes escaseaba en invierno y el clima más suave “invita a no tener que realizar el esfuerzo de desplazarse miles de kilómetros”. Según el programa Migra de la ONG, los ejemplares más proclives al paso del Estrecho son aquellos más jóvenes, guiados por el propio instinto, pero, a medida que se hacen mayores, “aprenden que no es necesario el viaje porque España ofrece todo lo que necesitan para pasar el invierno”.

SEO/BirdLife calcula que en España residen aproximadamente 34.000 parejas de esta especie protegida, casi la mitad de ellas en tejados de todo tipo de construcciones. Esto provoca que las colisiones supongan una importante causa de mortalidad, en torno al 30 por ciento. Aunque una de las prácticas que mayor impacto tiene sobre sus poblaciones es la retirada o destrucción de nidos durante el periodo de cría, por delante de las electrocuciones o la malnutrición. La ONG quiso recordar que la retirada de nidos solo se puede autorizar de manera excepcional y de forma justificada. Así, se deberán cumplir una serie de criterios estrictos y únicamente se permitirá en el caso de no existir una alternativa satisfactoria.

Para celebrar el día de San Blas, SEO/BirdLife dispuso en su canal de Youtube vídeos que muestran la vida cotidiana de dos parejas de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en sus nidos del ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) y en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Para Blas Molina, biólogo del Área de Ciencia Ciudadana de la ONG, “las webcam de cigüeñas constituyen una magnífica herramienta de divulgación sobre la importancia de proteger y conservar nuestro patrimonio natural en su sentido más amplio”.