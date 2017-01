Los emoticonos aportan una visión de las personalidades

Más del 90% de las poblaciones digitales incorporan emojis y emoticonos en sus textos y correos electrónicos y los investigadores se preguntan qué puede revelar el uso sobre el comportamiento humano. Los primeros estudios apuntan a que estos despliegues tipográficos pueden ayudar en la comunicación intercultural y proporcionar una visión de las personalidades del usuario, información que podría ser de interés para disciplinas diversas, desde la lingüística al marketing.

En un artículo publicado ayer en “Trends in Cognitive Sciences”, las psicólogas Linda Kaye, Stephanie Malone y Helen Wall discuten sobre el papel de losemojis y emoticonos como herramientas para evaluar cómo nos relacionamos entre nosotros en la era digital.

Durante las interacciones cara a cara (o FaceTime a FaceTime), son esenciales las señales verbales y no verbales, como movimientos faciales, tono de voz y movimientos de manos, son esenciales para entender el significado de lo que estamos comunicando. Los investigadores creen que los emojis y emoticonos se emplean de manera similar como ayudas visuales para aclarar y entender un mensaje.

“Usamos principalmente emojis como gestos, como una forma de mejorar las expresiones emocionales”, subraya Linda Kaye (@LindaKKaye), ciberpsicóloga de la Universidad Edge Hill, en Reino Unido. “Hay un montón de idiosincrasias en la forma en que gesticulamos y los emojis son similares a eso, especialmente debido a las discrepancias en cuanto a cómo y por qué los usamos”, apunta.

Los emojis y emoticonos, populares en los sitios de redes sociales y aplicaciones de mensajería, no son solo para la llamada generación milenial. Una encuesta realizada en 2014 de 1.000 personas en Estados Unidos mostró que solo el 54%de los usuarios de emoticones estaban en el rango de edad de 18-34 años.

Comunicarse a través de una cara sonriente en realidad puede estar más estrechamente relacionado con la personalidad que con la edad. “Si nos fijamos en los rasgos de la personalidad, como la amabilidad, lo amable que eres para otras personas, parece estar relacionado con si usas emojis o no”, señala Kaye.

Los psicólogos también quieren utilizar los datos digitales para entender cómo comunicarse a través de emojis y emoticonos puede proporcionar conocimientos sobre la inclusión.