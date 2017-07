Desarrollan bicicletas que purifican el aire de quien las conduce

El diseñador holandés Daan Roosegaarde y la firma china de bicicletas de alquiler Ofo están desarrollando unos velocípedos capaces de purificar el aire que respiran sus usuarios que los dirigen, algo muy útil en las contaminadas ciudades del país asiático.

Según relató ayer el oficial Diario del Pueblo, se está construyendo un prototipo de estos vehículos en colaboración con ingenieros de la Universidad china de Tongji y esperan poder llevarlo a las calles antes de finales de año, primero en las ciudades chinas y más tarde en las europeas.

“El objetivo final es tener alrededor de 2,5 millones de bicicletas ‘libres de esmog’ en una ciudad como Pekín, para ayudar a reducir la polución entre un 5 y 15% en los próximos dos años”, señaló Roosegaarde.

El holandés ya diseñó con anterioridad revolucionarios sistemas para la purificación del aire en urbes contaminadas, como una torre de siete metros capaz de filtrar en un día un volumen equivalente al que ocupa un estadio de fútbol, y que presentó en Pekín el año pasado. Las nuevas bicicletas tendrán un aparato en su parte delantera que limpian el aire mediante ionización y lo expelen a la altura de la cara del ciclista, por lo que éste podrá usarlas incluso en días de altos niveles de esmog, en los que las autoridades recomiendan a los ciudadanos que no hagan ejercicio físico en la calle.

Mediante la ionización, partículas extremadamente finas que no pueden ser filtradas por métodos convencionales reciben una carga positiva que es posteriormente atraída por una superficie de carga negativa. Los niveles de contaminación en las ciudades chinas empeoraron en la primera mitad de este año con respecto al mismo periodo de 2016, debido principalmente a la grave presencia de esmog en enero y febrero, según reconocieron las estadísticas del Ministerio de Protección Ambiental de China divulgadas esta semana. Como media, un 25% de los días en los primeros seis meses del año no tuvieron una buena calidad de aire en las 338 principales ciudades del país, 2,6 puntos porcentuales más que en 2016.