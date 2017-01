Cualquier niño puede ser bueno en matemáticas, según los expertos

El doctor en Ciencias Exactas, periodista y Premio Leelavati 2014 al mejor divulgador de Matemática del mundo, Adrián Paenza, denuncia el trato “injusto” a esta ciencia en el sistema educativo de “casi todos” los países y defiende que no sólo es aritmética, sino también “es juego, sirve para resolver situaciones de la vida cotidiana de los niños, da respuesta a sus preguntas y ayuda a pensar”.

“Decir que lo que se enseña en los colegios es Matemáticas es muy injusto para las matemáticas”, sostiene este experto argentino, que acaba de publicar “Matemática para todos” (editorial Debate) para intentar acabar la “percepción equivocada” que hay en la sociedad sobre esta ciencia y defender que “todas” las personas están capacitadas para comprenderla.

Paenza lamenta que se asocie la matemática a operaciones de cálculo. “Es como decir que el fútbol es solo tiros libres”, apunta. Tampoco entiende la forma en que se imparte en “casi todos” los sistemas educativos del mundo, donde, a su juicio, “se dan soluciones a problemas que los niños no se plantean”, de manera que “no ven la aplicación de lo que les enseñan en la escuela”. “En la vida, primero vienen los problemas y después las soluciones”, añade.

Según explica, enseñar a codificar un mensaje, cómo darle efecto a una pelota para que curve, trabajar con un pequeño robot o hacer estimaciones “son cosas que tienen que ver con la vida real y los intereses de cada niño”. “Usar las matemáticas como algo recreativo es el punto central para que los niños presten atención a esta ciencia”, apostilla.



algo funciona mal

Paenza alerta de que los jóvenes, tras más de diez años estudiando Matemáticas en el colegio, entre Primaria y Secundaria, el beneficio del tiempo invertido en esta materia es “muy pobre”, lo que le lleva a afirmar que “algo está funcionando mal”. A su juicio, la tarea del docente es “generar preguntas” en sus alumnos y no darles las respuestas; “prender su curiosidad” y potenciar sus destrezas.

Preguntado por las evaluaciones internacionales de la OCDE o las evaluaciones que se hacen en varios sistemas educativos del mundo al final de cada etapa, como planteaba la LOMCE, Paenza afirma que no cree en ellas y las compara con los test para medir la inteligencia: “Hay niños a los que les va bien y a otros mal”. n