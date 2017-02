Científicos desarrollan vacas resistentes a la tuberculosis

Un equipo de investigadores empleó la tecnología de edición de genes Crispr/Cas9 para producir con éxito vacas vivas con mayor resistencia a la tuberculosis bovina, según informan los autores en un artículo publicado en la revista de acceso abierto Genome Biology.

Los investigadores, del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Northwest A & F en Shaanxi, China, utilizaron una versión modificada de la tecnología de edición de genes Crispr para insertar un nuevo gen en el genoma de la vaca sin detectar efectos en la genética de los animales, un problema común cuando se crean animales transgénicos con el método Crispr.

El autor principal de la investigación, el doctor Yong Zhang, de Northwest A & F, explica: “Utilizamos una versión novedosa del sistema Crispr llamado Crispr/Cas9n para insertar con éxito un gen de resistencia a la tuberculosis, llamado Nramp1, en el genoma de la vaca. Fuimos capaces de desarrollar con éxito vacas portadoras de mayor resistencia a la tuberculosis. Además, es importante que nuestro método no produjo ningún efecto fuera del objetivo en la genética de la vaca, lo que significa que la tecnología Crispr que empleamos puede ser más adecuada para producir ganado transgénico mediante manipulación genética”. Dicha tecnología se comenzó a utilizar ampliamente en los laboratorios en los últimos años, ya que es una manera precisa y relativamente fácil de modificar el código genético.

Sin embargo, a veces se producen cambios no intencionados en el código genético, por lo que encontrar maneras de reducir estos efectos colaterales es una prioridad para la investigación genómica.



SIN EFECTOS NO BUSCADOS

“Cuando se quiere insertar un nuevo gen en un genoma de mamífero, la dificultad puede ser encontrar el mejor lugar en el genoma para insertarlo. Tienes que buscar a través del genoma una región que creas que va a tener el menor impacto en otros genes que están en estrecha proximidad. Usamos un enfoque meticuloso y metodológico para identificar la región más adecuada para la inserción de genes, que se muestra que no tiene efectos detectables más allá de los buscados sobre el genoma bovino”, resalta el doctor Zhang.

Los investigadores insertaron el gen Nramp1 en el genoma de fibroblastos fetales bovinos utilizando para ello la tecnología Crispr/Cas9n.