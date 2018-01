Las carrozas de Río de Janeiro se ajustan a los recortes

Las escuelas de samba que animan el carnaval de Río de Janeiro tuvieron que ajustarse al recorte de presupuesto impuesto por el gobierno municipal de esta ciudad brasileña y economizar gastos, por lo que trabajan en un diseño de carrozas menos suntuoso, publicó ayer el portal de noticias G1.

Las 13 escuelas de samba del llamado Grupo Especial, consideradas como las de la primera división entre estas agrupaciones tuvieron que dar vida a sus temáticas para los desfiles de febrero próximo ajustándose el cinturón y trabajando con un presupuesto menor al de otros años, según un reportaje de G1. Las escuelas se vieron obligadas a recortar sus gastos debido a la decisión del alcalde de la ciudad, Marcelo Crivela, quien el año pasado ordenó reducir a la mitad los 26 millones de reales (8,1 millones de dólares) de subvención que aportaba anualmente la alcaldía al desfile.

Esta medida puso en riesgo los desfiles del carnaval, ya que las escuelas amenazaron con no realizarlos si no se revertía la decisión del mandatario carioca. El Gobierno brasileño, consciente de la importancia del carnaval y a pesar de la crisis que vive el país, anunció en noviembre pasado un aporte de 8 millones de reales para ayudar al famoso desfile de las escuelas de samba. De este monto, 7 millones de reales fueron aportados por la estatal Caixa Econômica Federal en forma de patrocinio, mientras que otro millón salió de una ley federal de incentivo a la cultura. Pese al apoyo gubernamenwtal, las escuelas tuvieron que ajustarse el cinturón para la creación de las tradicionales carrozas alegóricas que dan vida a los desfiles del carnaval.

Muchos de los materiales utilizados tradicionalmente fueron sustituidos, las estructuras de las carrozas reducidas y los efectos especiales modificados, aunque se mantienen el brillo, el color y la creatividad que hacen único a este espectáculo. Para uno de los más reconocidos directores del Carnaval, Alexandre Louzada, que este año está al frente de la escuela Mocidade Independente do Padre Miguel, “este es el año más difícil”. “Queremos hacer un carnaval bonito pero con los pies en la tierra. La crisis afectó al comercio, a los abastecedores y todo el mundo está haciendo lo que puede con lo que tiene”, dijo Louzada en declaraciones al G1.

El famoso desfile de las escuelas de samba del grupo especial está previsto para los días 12 y 13 de febrero en la Avenida del Marqués de Sapucaí de Río de Janeiro. Según la empresa de promoción del turismo, Riotur, el Carnaval movilizará a unos 6 millones de personas en las calles, y recibirá un millón y medio de turistas, que generarán un movimiento de 3.500 millones de reales (1.080 millones de dólares) en la economía carioca.