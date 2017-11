El brillo de los “ángeles” de Victoria’s Secret apaga la polémica china

El brillo del medio centenar de famosas modelos que se transformaron ayer en los ángeles de Victoria’s Secret en su famoso desfile anual, celebrado por primera vez en Shánghái, apagó la polémica de las últimas semanas por la no concesión de visados a algunas de las participantes previstas. Las brasileñas Adriana Lima, Lais Ribeiro y Alessandra Ambrossio, la portuguesa Sara Sampaio, la sudafricana Candice Swanepoel, la sueca Elsa Hosk o las estadounidenses Bella Hadid, Lily Aldridge y Karlie Kloss fueron algunas de las modelos que tomaron parte en este evento, que se ha convertido en uno de los shows más esperados del mundo de la moda.

Desfilaron un total de 55 modelos de 22 países y este año Lais Ribeiro fue la elegida para lucir el “Fantasy Bra”, un sujetador realizado en diamantes y zafiros que ha sido bautizado como “Champagne Nights” y que está valorado en dos millones de dólares (1,7 millones de euros). El desfile tuvo representación española con la modelo Blanca Padilla, quien lució sus alas por segunda ocasión, esta vez doradas al estilo de una diosa griega.



Esta fue la primera vez que el desfile tuvo lugar en Asia y este año se batió el récord de modelos chinas, siete, entre ellas la Liu Wen, la top mejor pagada del país. No se vio en la pasarela a Gigi Hadid, tal y como confirmaba hace unos días la modelo en su cuenta de Twitter. Aunque no daba explicaciones, medios estadounidenses hablaban de un posible boicot y negación del visado tras la publicación de un vídeo considerado como “racista” en el que aparecía estirándose los ojos.

La cantante Katy Perry es otra de las que se cayó del cartel en los últimos días, debido a que en 2015 la artista lució un vestido con estampado de girasoles en un concierto en Taiwán, una flor simbólica de los independentistas de la isla, que China sigue considerando su territorio. La prensa estadounidense aseguró la pasada semana que en principio se había dado luz verde a Perry, pero que posteriormente se le negó el visado.



“Hemos emitido visados para ciudadanos que cumplen con nuestros requisitos, pero al igual que otros países soberanos, China tiene derecho a tomar decisiones sobre la expedición de visas o no”, apuntó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang.

Tras la salida de Perry, se pudo ver en el escenario a los artistas Harry Styles, Jane Shang, Leslie Odom Jr y el cantante de origen mexicano Miguel. El desfile se retransmitirá por televisión el próximo 28 de noviembre, se podrá ver en 190 países y se espera al menos igualar la audiencia de la última edición, que fue de 1.400 millones de espectadores.