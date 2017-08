Brad Pitt acusa a Jolie de “hacerle quedar como el malo de la peli”

Aunque la noticia de su divorcio surgió el pasado año, la batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie está muy lejos de terminar. La expareja más querida por todos no consigue ponerse de acuerdo y no parece que esta situación vaya a mejorar a corto plazo.

En mayo, Brad Pitt concedió una entrevista a la revista GQ donde contó como era su vida sin Angelina Jolie. Ahora ha sido la actriz la que se ha querido sincerar y ha relatado a Vanity Fair como está viviendo ella esta situación. Pues bien, la polémica ha surgido cuando en dicha entrevista, Angelina lanzaba un mensaje a su ex: “ Los niños han sido muy valientes ... en estos momentos que necesitaban serlo”, además añade: “Todos nos estamos cuarando de esta sutuación ... No se están curando del divorcio, están sanando de algunas cosas de la vida”.

Según In Touch, un amigo cercano declaró que: “Es la manera de Angelina de decir que los chicos se están curando de Brad y él está herido. Siente que todavía está siendo el malo y no puede soportarlo”. Unas delcaraciones que el actor se esperaba.

Sin embargo, Brad se niega a seguir luchando. “Él siente que Angelina ha utilizado sus dotes de interpretación para ponerle como el malo y culparlo por acabar con la familia” dijo el amigo. Además, añade que: “Está muy por encima de él. Se ha recuperado y ha hecho una gran auto-mejora en los últimos nueve meses. Brad sabe que está muy bien con los niños, y eso es lo único que le importa”.