Álbum de cromos vecinal en un pueblo de Madrid

Desde la pescadera del pueblo hasta el cabrero, el tendero o los artistas, para todos los vecinos de Bustarviejo hay hueco en el álbum de cromos de la localidad, que un grupo de nostálgicos creó para recoger su historia en un cuaderno que muchos guardarán como un tesoro. Una iniciativa para la que se fotografió a centenares de personas y lugares emblemáticos de este pueblo de la sierra madrileña en el que habitan 2.370 personas.

La asociación Bustarviejo en Marcha e Indeleble Comunidad Artística hizo realidad su particular “juego de cromos”, una idea que quiere seguir perfeccionando en años venideros e inédita en España.

El proyecto lleva años gestándose en la mente de Mariano Rabadán, uno de los impulsores del álbum, inspirado en una idea similar que vio en un pueblo de La Pampa argentina hace 14 años. Ahora, casi tres lustros después, tiene su versión Bustarviejo, para lo que contó con el apoyo y la participación vecinal. En declaraciones a Efe, Rabadán explicó que aunque en los últimos años creció el número de “forasteros” en el municipio atraídos por su tranquilidad y aire limpio, la mayor parte de los residentes de Bustarviejo lleva toda la vida viviendo allí, creando una gran familia y unos lazos de más propios de una comunidad vecinal que de una ciudad. En ese entorno en el que todos se conocen y las relaciones son más estrechas, se espera que la iniciativa les una más y permita que se sientan representados.

Para ello seleccionaron unas 200 personas, especialmente los de más edad, los comerciantes y los más populares. No obstante, en esta primera edición quisieron ser “precavidos” y no desbordar la inversión.