El abandono animal “cuesta” a Galicia más de tres millones

La asociación animalista Libera denunció que el “creciente” abandono animal en Galicia trae parejo un incremento en el gasto que esta lacra supone para las administraciones públicas implicadas. La asociación estima que este asciende a un total de 3,3 millones de euros en 2016.

Según señalaron Libera y la Fundación Franz Weber ayer en un comunicado, cada animal abandonado supone un gasto de 200 euros en concepto de servicios de recogida y manutención.

Sin embargo, las asociaciones animalistas advirtieron que estamos ante una “aproximación económica” y recordaron que, aunque son “pocos” los casos en que se rescatan perros o gatos con graves heridas o fracturas, en estas ocasiones se requieren intervenciones que superan “los varios cientos de euros”. Cantidades que son asumidas por “ayuntamientos, diputaciones y entidades protectoras”.

Libera y la Fundación Franz Weber también han criticado que el abandono se ha convertido en un “negocio” para un “reducido grupo de empresas” que ingresan dinero de forma que “no contribuyen a encarar el problema”.

Asimismo, los animalistas también apuntaron que las administraciones “tampoco están poniendo de su parte para acabar con el abandono” y que son “muy pocos” los ayuntamientos que han llevado a cabo campañas de sensibilización para informar de la tenencia responsable, la adopción y las sanciones que en la actualidad gravan el maltrato y abandono.

En el comunicado, Libera también reiteró que la situación no mejora y que el 2016 cerró con 16.800 animales abandonados en Galicia, lo que supone un aumento del 22,6% desde 2013.

Según señaló la organización ecologista en un comunicado, el 99 por ciento de los casos no son sancionados por la Administración autonómica, “a pesar de que realizar este acto supone en algunos casos una conducta tipificado como delito y, en otros, una infracción de carácter grave con multas de hasta 5.000 euros”.

Los animalistas afirmaron no tener constancia de ningún expediente con sanción efectiva. Asimismo, la asociación criticó la falta de actuaciones para prevenir el abandono, como las campañas de concienciación. En este sentido, apuntaron que “tan sólo 10 ayuntamientos y la Diputación de Pontevedra” impulsaron iniciativas para concienciar sobre el abandono, la adopción y la tenencia responsable. Libera también insistió en el gasto que ocasiona esta lacra.