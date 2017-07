Zoido avisa a ETA de que “no habrá concesiones” y pide que se disuelva

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advirtió de que no habrá “concesiones” a ETA, a quien el Gobierno de España combatirá hasta su disolución, pese a que “hoy son muy pocos los efectivos que le quedan operativos y no tiene ninguna capacidad de actuar”.

Zoido tomó parte en la primera jornada de la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco que, organizada por las Nuevas Generaciones del PP bajo el lema “Sigues dejando huella”, se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En su intervención, el ministro recordó el “compromiso” mostrado en su día por Miguel Ángel Blanco y defendió la necesidad de que “no se olvide nunca su figura y lo que pasó aquellos días, un punto de inflexión”.

“A partir de ese momento se unió todo el mundo, aunque no pasara mucho tiempo hasta que empezaron los desmarques, pero siempre hubo una formación, el Partido Popular, que ni cambió de mensaje ni lo cambia ahora”, indicó el titular de Interior.

“No más paripés”

En este sentido, remarcó que “no hay concesiones porque no hay nada que conceder a una organización terrorista” como ETA. “En primer lugar porque no se han disuelto y el Gobierno exige, sin duda ni tibieza, disolución, desarme del todo y no un paripé más, que se arrepientan, que pidan perdón y paguen las deudas. No habrá ninguna concesión”.

De este modo, advirtió de que el Gobierno de España mantendrá como “principios fundamentales” la “memoria, la dignidad, la justicia y la verdad”.

“Ha habido momentos que en España no se ha sabido mantener vivos esos términos”, lamentó el ministro, para añadir que a ellos hay que añadirles “el relato verdadero de lo que ha pasado, ya que aquí hay víctimas y verdugos”.

Por todo ello, indició en que el “objetivo” del Ejecutivo seguirá siendo “combatir a ETA hasta que se disuelvan, entreguen las armas, pidan perdón y paguen la deuda”.

“Hoy son muy poco los efectivos que le quedan operativos y no tiene ninguna capacidad de actuar. No tienen respaldo ni tampoco la credibilidad de la sociedad”.

Por último, el ministro pidió perdón a Mari Mar Blanco “por todos aquellos que no han sabido respetar la dignidad” de su familia y no han entendido que con sus reivindicaciones estaba “salvaguardando la dignidad de Miguel Ángel y de todas las víctimas”. “Me da pena que haya habido instituciones que no han entendido que no querías protagonismo, sino mantener viva la dignidad de las víctimas del terror”.

La hermana del edil de Ermua asesinado por ETA hace veinte años intervino en el mismo acto para insistir en que las víctimas abogan por un relato en el que quede claro que “de manera unilateral se utilizó la violencia, un relato de vencedores y vencidos”, y advertir a la organización terrorista de que “nada les debemos y nada les daremos”.

La también diputada del PP agradeció a los asistentes su presencia y reconoció que esta ha sido una semana “dura” en la que tuvo que “aguantar la bronca de alguna alcaldesa que me recriminaba que las cosas se negocian y hay que dialogarlas”, en referencia a la polémica surgida con Manuela Carmena. “Parecía que estábamos hablando del techo de gasto no de hacer simplemente un homenaje a una víctima del terrorismo. Para esto solo es necesario poner voluntad política de querer rendir homenaje a su memoria y a todas las víctimas. Homenaje a ese legado, al espíritu de Ermua y a esa rebeldía cívica”.

De este modo, reconoció que pese a algunas “sombras” y los “posicionamientos de algunos partidos políticos”, personalmente apuesta por quedarse “con la parte positiva, con el cariño de tantos compañeros que ha sido mi fuerza para llegar aquí”.

“En nombre de mi familia gracias, porque habéis recordado y homenajeado a las víctimas como se merecen frente a quienes querían olvidar y hacer borrón y cuenta nueva”, denunció Mari Mar Blanco.