Turull: “No voy estar desmintiendo informaciones sobre los atentados”

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, advirtió ayer de que su gobierno no se va a pasar el día “desmintiendo y desmintiendo” informaciones sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, porque tienen “mucho trabajo” y aún tienen que estar asistiendo a muchas víctimas y familiares: “Por tanto, no vamos a entrar en el juego a perder el tiempo en un relato que sabemos qué intenciones tiene”.

Turull se expresó de este modo en Bilbao tras ser preguntado por las distintas informaciones periodísticas relativas al supuesto aviso de una amenaza terrorista en La Rambla por parte de la inteligencia americana a los Mossos.

En este sentido, apuntó que el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, el conseller de Interior, Joaquim Forn, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dieron explicaciones y “dieron la cara cada uno de los días desde que hubo la crisis de esta barbarie de los atentados”. “Las explicaciones que se tenían que dar, se han dado”,insistió.

Asimismo, eludió responder a las críticas a la actuación de la policía autonómica catalana en relación a los atentados y puso en valor “una vez más la brillante actuación” de los Mossos d’Esquadra y del conseller Joaquim Forn.

Turull participó en un acto a apoyo al referéndum de Cataluña, en el que también advirtió de que “por mucha insistencia y estrategia que haya en intentar causar miedo, desorientación o dudas hacia el pueblo de Cataluña, la determinación del Gobierno de Cataluña es total, es absoluta, el 1 de octubre se va a votar, van a ver las urnas, va a haber todos los mecanismos para que la gente pueda votar con normalidad”.

Por tanto, incidió en que “toda aquella gente que está intentando enviar un mensaje para dar miedo, para la desorientación, para las dudas, están sencillamente perdiendo el tiempo y creo que se les está convirtiendo en búmeran, porque cada vez hay más gente que, si dudaba de ir a votar el 1 de octubre, va a ir a votar”.



Mensaje en Twitter

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtió de que “hay en marcha una ‘operación provocación”, según publicó en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press. “No caigamos en ella. ¡Nos quieren crispados y enfadados (como ellos) porque nos ven serenos y esperanzados!”, añadió el mandatario catalán sin ofrecer más detalles.

Las palabras de Puigdemont llegan después de que se haya puesto en tela de juicio el papel de los cuerpos de seguridad como los Mossos d’Esquadra por una supuesta alerta de servicios de inteligencia norteamericanos avisando de un posible ataque terrorista en La Rambla que no se atendió.



Rajoy apela a la unidad

Mientras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló a la unidad de todos en la lucha contra el terrorismo y a la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y no quiso entrar en polémicas sobre los fallos de seguridad que haya podido haber en los atentados en Cataluña.

En la clausura de la interparlamentaria del PP, Rajoy recordó que España supo vencer al terrorismo de ETA que tanto hizo sufrir al país, gracias a la unidad de todos, y apeló a esa misma estrategia para hacer frente al terrorismo yihadista.

Así, el presidente del Gobierno y líder de los populares apeló a que la batalla contra el terrorismo funciona si se siguen varias premisas, que él piensa practicar.

Y entre estas premisas citó mantener la unidad de los demócratas con el apoyo de los ciudadanos; promover la colaboración de las fuerzas de seguridad; adaptar las legislaciones de forma coordinada para luchar contra la radicalización; poner coto a la financiación del terrorismo, y, sobre todo apoyar a las víctimas.

En ningún momento se refirió el jefe del Ejecutivo a la polémica por la alerta que la CIA remitió a los Mossos sobre un posible atentado en La Rambla, de la que sí hablaron otros dirigentes populares en estas jornadas. Sí insistió en varias ocasiones en recordar a las víctimas porque, según dijo, “son y serán siempre lo primero”.

“Les apoyamos y queremos que sepan que su dolor es nuestro, porque en España conocemos desde hace muchas décadas el daño que busca causar el terrorismo”, afirmó Rajoy.

El terrorismo yihadista, insistió, es el más grave problema que tiene que afrontar España y Occidente. “Y debemos hacerlo unidos”, reiteró.

Al hablar de los atentados de Cataluña, Rajoy señalço que “España entera” sintió el dolor por estos hechos, que volvieron a recordar a todos que “nadie está a salvo de esta amenaza global” con la que hay que responder, ha repetido, desde la unidad. El presidente del Gobierno recordó que España acogerá próximamente una reunión del G6. l