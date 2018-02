Torrent urge a que se forme Govern para “expulsar” el 155 de la escuela

El presidente del Parlament, Roger Torrent, urgió ayer a formar un Govern de la Generalitat para “expulsar” de la escuela catalana la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Torrent se pronunció sobre la voluntad del Gobierno central de modificar el sistema de inmersión lingüística, para reforzar el castellano en los colegios catalanes, después de una reunión con la plataforma Som Escola, que aúna diversas entidades del ámbito educativo.

En unas breves declaraciones a los periodistas, el presidente del Parlament alertó de que no va a “permitir” que desde el Gobierno central “rompan el consenso ni pongan en riesgo” un instrumento que, a su juicio, fue “básico para la cohesión social” en Cataluña.



Al servicio de la sociedad

En este sentido, garantizó que el Parlament se va a poner “al servicio de la sociedad para defender este instrumento”, como “institución recuperada” después de la intervención de la Generalitat a través del 155.

Aprovechó para “hacer un llamamiento a recuperar todas la instituciones, incluido el Govern”, y agregó: “Si hoy –desde el Gobierno– ponen en riesgo nuestro modelo educativo es porque hay un 155 que se lo permite; por lo tanto necesitamos urgentemente, ya, poder expulsar el 155 del paisaje político de nuestro país”.

Torrent, que como presidente del Parlament propuso y mantiene a Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat, defendió en esta línea que Cataluña necesita un Govern que “permita defender los consensos, los acuerdos políticos y un elemento fundamental como es la escuela” catalana.

Por su parte, la portavoz de Som Escola, Carme Roca, coincidió con Torrent en que el sistema de inmersión lingüística es un modelo que durante 30 años ha dado “éxitos”, ya que favorece una sociedad “cohesionada y con oportunidades de integración”.

Mientras, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, confirmó ayer que modificará la resolución de la Consejería de Educación de Cataluña sobre el procedimiento de inscripción de nuevos alumnos al sistema educativo para garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular en que quieren escolarizar a sus hijos. No decidió no obstante, cómo se hará.

“Estamos estudiando cómo, pero sin duda lo haremos porque para este Gobierno es muy importante la libertad y dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehícular de sus hijos”, señaló en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Presiones

El titular de Educación descartó que la intención de la medida sea presionar a los independentistas para desbloquear la situación política en Cataluña y aseguró que obedece a la necesidad de “garantizar por un lado, ese derecho fundamental” de los padres a elegir, “y por otro, el mejor funcionamiento del sistema educativo”.

“No hay más que eso y garantizar algo que para nosotros es muy importante, que es la libertad de los padres”, zanjó.

Méndez de Vigo señaló además, que la intención del Gobierno, que con la aplicación del 155 de la Constitución ostenta las competencias de Educación en Cataluña, no es cambiar ni el sistema educativo catalán ni su modelo lingüístico.