Torrent aplaza el pleno de investidura de Sánchez hasta que se pronuncie Estrasburgo

El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó el pleno de investidura de Jordi Sánchez (JxCat) programado para el lunes a las 10.00 horas hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, explicaron fuentes de Presidencia.

Sánchez anunció que el lunes a primera hora presentará una demanda ante el TEDH para defender su derecho a ser investido, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le haya denegado este viernes el permiso para acudir al pleno.



Por segunda vez

Se trata de la segunda vez en pocas semanas que Torrent aplaza un pleno de investidura: el 30 de enero lo hizo con el de Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminara que no podía ser investido si no era presencialmente y con permiso judicial.



Con su decisión, Torrent reafirma la voluntad de “garantizar los derechos políticos de todos los diputados y, especialmente, del candidato a ser investido”, y apoya la decisión de la defensa de Sánchez de acudir a Estrasburgo.

El candidato a la investidura pedirá medidas cautelares, una opción reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable, y lo hará pidiendo un pronunciamiento con la máxima urgencia.

Al haber aplazado y no suspendido el pleno, la defensa de Sánchez puede argumentar todavía más la necesidad de que el tribunal europeo se pronuncie con premura.

Torrent ya envió un escrito el jueves a Llarena para que acordara todas las medidas necesarias para que Sánchez pudiera acudir al Parlament el lunes a las 10 horas para ser investido ya que, de lo contrario, “se podría vulnerar su derecho a la participación”.



En su escrito, Torrent recordaba al juez que proponer a un candidato y fijar una fecha para el pleno de investidura son dos facultades que ostenta únicamente el presidente del Parlament y defendía que había propuesto a Sánchez porque era el más apoyado y porque “tiene derechos de representación política” en tanto que representante parlamentario de la ciudadanía.



Reunión en el Parlament

La decisión de Torrent tardó en comunicarse: antes habló con la defensa de Sánchez, encabezada por el abogado Jordi Pina, y también se reunió en su despacho de audiencias con los representantes de JxCat Elsa Artadi, Eusebi Campdepedrós, Josep Costa y Albert Batet.



Torrent quiere “agotar todas las vías” para defender los derechos de Sánchez y del resto de diputados y tomó la decisión que considera más adecuada para ello.

Esta decisión fue avalada por JxCat que consideró que esto permite “poder desarrollar la estrategia de Estrasburgo”. Fuentes del grupo de Carles Puigdemont añadieron que abordarán a fondo la decisión de Torrent en la reunión que hoy diputados y candidatos de JxCat celebrarán en Vilafranca del Penedés –y en la que intervendrá Puigdemont por videoconferencia–.



Una situación extraña

Antes de que se tomara la decisión definitiva, ERC mostraba su disposición a aceptar que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazase el pleno. Según fuentes republicanas, “podría ser extraño” mantener el pleno..

Las citadas fuentes se mostraron partidarias de dar margen a que el recurso ante el TEDH pudiese prosperar y entonces convocar el pleno de investidura en un plazo cercano, pues la apelación se hará por la vía de máxima urgencia.

En todo caso, ERC defendió que le corresponde a Torrent en exclusiva convocar el pleno, si bien señalan que es normal que antes quiera abordar con los grupos la situación.



Fuentes parlamentarias indican que Torrent agotará “todas las vías” para defender los derechos de Sánchez y del resto de

diputados, como ya se comprometió a hacer con Carles Puigdemont (JxCat).

Las citadas fuentes señalan que no tomará ninguna decisión que pueda afectar la defensa de Sánchez y que quiere contribuir a que se respeten sus derechos básicos y su inmunidad.

Según el artículo 39 del reglamento del TEDH, la demanda de medidas cautelares está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable, según descartó el Parlament en un comunicado. A través de esta misma nota, Torrent comunció su decisión de aplazar el pleno “sine die”.