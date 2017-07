Los tesoreros del PP niegan la existencia de una “caja B” en el partido

Los tesoreros del PP que comparecieron ayer ante la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del partido negaron la existencia de una “caja B”, en una misma jornada en la que los grupos de la oposición plantaron al PP en la comisión “paralela” del Senado.

En el Congreso comparecieron la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, y dos antiguos responsables de finanzas del partido en diferentes etapas, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís.



Nada en Suiza

Naseiro, de 82 años y que ha tenido algunas dificultades para escuchar las preguntas de los diputados, garantizó que “nunca” tuvi constancia de una “caja B” en el partido aunque sí que en alguna ocasión acudía a un mitin y recibía algún “talón” que después entregaba a Manuel Fraga, algo no ilegal entonces.

“Dicen que existía la caja B, no la vi nunca”, dijo Naseiro, que reconoció que tampoco se acuerda de haber tenido acceso a ninguna cuenta en Suiza.

Ángel Sanchís, tesorero de Alianza Popular y en los primeros tiempos del PP, admitió que él está dispuesto a creer “todo lo que diga” Luis Bárcenas, porque le conoce “desde hace tiempo” y le merece “todo el respeto”.

Dejó claro que nunca le contó que hubiera una contabilidad paralela en el PP y que se quedó “sorprendidísimo” cuando se conoció este asunto, lo que recriminó al propio Bárcenas después de su salida de la cárcel.

Sobre la financiación del partido, remarcó que no se puede juzgar con las leyes actuales prácticas de hace cuarenta años que no eran en absoluto ilegales y explicó que en los primeros años se costeaban los gastos del partido con las aportaciones de “amigos” suyos y del presidente fundador, Manuel Fraga, porque entonces, con nueve diputados, estaban “casi en la indigencia”.

Por su parte, la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, garantizó que desde su puesto nunca incurrió en responsabilidades penales. No obstante, rehusó responder a las preguntas sobre la supuesta destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas por “respeto” a la investigación judicial, como tampoco ha querido hablar de la tesorería del partido previa a su llegada.

Dejó claro que fue nombrada “para gestionar el presente” y “no para investigar el pasado”, cosa que no va a hacer “nunca”.

Palabras que no satisficieron al diputado socialista Artemi Rallo quien, blandiendo un disco duro, dijo que representa la “rabia y la desesperación” del PP al verse descubierto en esa “gran estafa la financiación ilegal”.

Navarro negó también que en el PP existan “sobresueldos” de ningún tipo, sino abonos a determinados cargos del partido -que no ha querido desvelar porque esa información excede el objeto de la comisión- como compensación por su dedicación al PP y por “gastos de representación”.

Por contra y a preguntas del PP, Navarro consideró que los microcréditos y el “crowfunding”, sistemas utilizados por Podemos para financiar sus campañas, son “cuando menos alegales”.