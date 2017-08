Los sindicatos de los Mossos ven fuera de lugar las críticas policiales

Los sindicatos de los Mossos d’Esquadra creen que las quejas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre la “exclusión” de ambos tras los atentados de Cataluña están “fuera de lugar”, son políticas y buscan una “polémica artificial”.

La AUGC y el SUP denunciaron el martes la “exclusión” y “aislamiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de los atentados cometidos la semana pasada en Barcelona y Cambrils por una célula terrorista.

El portavoz del FEPOL, Valentín Anadón, mostró su sorpresa por estas quejas, ya que cree que obedecen a una “polémica artificial”, justo en un momento en el que se debe demostrar a la sociedad que existe un trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad para combatir el terrorismo

Relación fraternal

Anadón destacó que la relación entre los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional es “fraternal” y reiteró su petición para que ambos cuerpos también reciban la medalla de honor que el Parlament concederá a la policía catalana, los servicios de emergencia, la Guardia Urbana de Barcelona y la Policía Local de Cambrils en reconocimiento a su “esfuerzo” y “valentía” ante los atentados de Cataluña.

En la misma línea, el portavoz del SME, Toni Castejón, afirmó que no quería alimentar la polémica, aunque advirtió de que no les gustó que la AUGC y el SUP se refirieran en su nota conjunta a que se ha “marginado” a Policía Nacional y Guardia Civil para transmitir una imagen “de un estado catalán autosuficiente”.

Mayor colaboración

Mientras, el portavoz de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles, Juan Fernández, pidió “mayor colaboración” entre los diferentes cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales, ya que “quizás con una mayor fluidez de información”, la actuación en el atentado de Barcelona se hubiera resuelto “a lo mejor mucho antes”.

Fernández consideró que “algo falla” en la “colaboración” entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, aunque han “querido aprovechar la actuación de los Mossos d’Esquadra” en el atentado de Barcelona, “sí es cierto que durante años” han “demandado que debe haber mayor colaboración”. l