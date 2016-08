Sánchez sustenta su “no” en la desconfianza por la corrupción y el abuso de las instituciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, justificó su “no” a la investidura de Mariano Rajoy en la “desconfianza” que genera el candidato a la investidura por la “corrupción”, las “mentiras” durante su mandato y el “uso y abuso” de las instituciones.

En su intervención en el debate de investidura, Sánchez le advirtió de que este “no es de convalidación automática del resultado electoral”, sino de otorgamiento de la confianza de la Cámara, y el PSOE considera que el comportamiento de Rajoy, su “uso y abuso de las instituciones, sus mentiras de ayer y de hoy y su no asunción de responsabilidades ante los graves casos de corrupción que le afectan avalan la absoluta falta de confianza” de los socialistas hacia él.

En su opinión, al esperar que el PSOE les facilite el Gobierno, el PP pretende ir “más allá del rodillo de la mayoría absoluta” para “gobernar sin oposición”, primero proponiendo una gran coalición y luego pidiendo la abstención del PSOE. “Si la legislatura pasada fue la del absolutismo, esta, si cediéramos a sus pretensiones, sería la del chantaje”, advirtió.

En su opinión, si el PSOE cediera ahora a esa “mal entendida responsabilidad de Estado” que le reclama el PP, después le pediría lo mismo para aprobar los Presupuestos, para “mantener una legislación laboral desaprensiva” y para “aceptar recortes sociales siempre por el bien de España” conforme lo entienden los populares.



Cita de Azaña

Sánchez recurrió a palabras del que fuera presidente de la II República Manuel Azaña, para advertir de que “nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo” y que no vale decir que una solución es la mejor porque es la más patriótica, porque “además debe ser acertada”. También aprovechó para avisado contra quienes “están dispuestos a perder toda credibilidad por la patria”.

Frente a un PP que le acusa de estar empecinado en el no, Sánchez trató de argumentar en detalle su rechazo “rotundo” a Rajoy en la “coherencia con el ideario político” del PSOE, en su compromiso con sus votantes e incluso “en el bien de España”.n