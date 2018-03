Sánchez reclama a la banca que “arrime el hombro” con las pensiones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, instó ayer a los bancos a que “arrimen el hombro” y contribuyan a las pensiones con un impuesto extraordinario.

El Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) de A Coruña acogió ayer un acto en el que quinientos militantes han preguntado a Sánchez sobre el futuro de las pensiones.



Opinó que los tres ejes fundamentales para mantenerlas son la creación de impuestos complementarios, la derogación de la reforma laboral del PP, con la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores y la racionalización del gasto en la Seguridad Social.

“Es posible mantener un sistema público de pensiones con jubilaciones dignas”, subrayó el líder socialista entre aplausos.

Apeló a un “rescate por rescate” e instó a los bancos a “que arrimen el hombro para rescatar con su parte correspondiente a lo que es la clave de bóveda del estado de bienestar, como es el sistema público de pensiones”.



Frente a lo que denominó como “discursos autocomplacientes” del Gobierno central, Sánchez aseguró que “el cuarenta por ciento de las pensiones” gallegas “están por debajo del umbral de la pobreza”, por lo que es necesario “dar respuesta” a la situación.

“Los cambios en este país tienen que venir de más PSOE, de más izquierdas, no de la suma de las derechas que estamos viendo en otros muchos ámbitos”, dijo.



Desde su punto de vista, “este Gobierno lo que hizo es optar claramente por competir en una economía globalizada a costa de hacer las cosas más baratas, no de hacer las cosas mejor”, lo que considera que lleva a un horizonte en el que el aumento de las pensiones no podrá ser más que el 0,25% actual, lo que disminuirá el poder adquisitivo.

“Tenemos que abrir el debate en nuestro país de si creamos impuestos complementarios a las cotizaciones a la Seguridad Social para pagar las pensiones del día de mañana”, propuso, aunque siempre que eso “no lo paguen las clases medias”. Puso como ejemplo a un “gobierno conservador como Reino Unido”, que “ha creado un impuesto extraordinario a la banca para financiar parte de su estado de bienestar”.



“Lo que no pueden hacer es seguir viviendo de la hipoteca, del crédito, como está haciendo el Gobierno de España”, continuó Sánchez. Por eso, abogó por “blindar en la Constitución española unas pensiones dignas”.