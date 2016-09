Sánchez inicia hoy con Rajoy sus contactos para sondear a los partidos pero sin “ser alternativa”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, iniciará hoy con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, la ronda de contactos para sondear la situación tras la investidura fallida del líder del PP, según informaron fuentes socialistas.

Sánchez se pondrá en contacto con el resto de líderes del resto de partidos con presencia en el Congreso, a excepción de EH Bildu, en función de su representación parlamentaria, de mayor a menor, según las mismas fuentes.

El propio líder socialista avanzó ayer su intención de abrir una ronda de consultas con todos ellos con el fin de encontrar “entre todos una solución al fracaso de la investidura de Mariano Rajoy y al atasco político”. Con todo, aseguró que no se está “postulando para liderar una alternativa”, “entre otras cosas” porque aún no sabe cuál es la posición del resto de fuerzas políticas, pero no descartó ninguna solución. Solo ha dejado claro que el PSOE “no va a liderar otra investidura fallida” y que no va a hacer presidente a Mariano Rajoy.

Sánchez justificó su decisión de abrir esa ronda exploratoria –cuyas reuniones tendrán el formato y la publicidad que deseen sus interlocutores– en que, aunque Rajoy se vaya a quedar “de brazos cruzados” tras su fracaso en la investidura, el PSOE no puede imitar esa actitud. “Esa cerrazón obliga al resto de fuerzas a hablar”, argumentó, añadiendo que el PSOE acudirá a ese diálogo “de manera humilde y generosa” para explorar soluciones.