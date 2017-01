Sánchez hará una ruta por toda España para “escuchar a los militantes” y decidir si se presenta

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez iniciará la próxima semana una ruta con actos por toda España para “escuchar a los militantes”, antes de tomar una decisión sobre su futuro y el 39 Congreso de los socialistas.

Según fuentes de su entorno, Sánchez volverá a la carretera como dijo que haría después de entregar su escaño en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de “escuchar a los que no han sido escuchados”.

Aunque la gira que prometió entonces tuvo ya dos paradas en la Comunidad Valenciana y Asturias, a finales del año pasado, ahora la retomará e iniciará una nueva ruta por agrupaciones de todo el país. Por el momento, no se ha confirmado dónde será su reaparición.

Según explican las citadas fuentes, decidió dar este paso después de hablar con “muchas personas” en los últimos días. Aunque no perdió el contacto con sus compañeros, las conversaciones se han multiplicado después de que el pasado sábado el Comité Federal del PSOE pusiera fecha al 39 Congreso y el exlehendakari Patxi López decidiera anunciar su candidatura a las primarias. Para ello, López se ha rodeado de algunas personas que formaron parte del equipo más próximo del exlíder del PSOE. Entre ellos están dos de sus colaboradores más cercanos en las dos últimas campañas electorales, el senador Óscar López y el exconsejero vasco Rodolfo Ares.

Además, algunos dirigentes territoriales que estuvieron con Sánchez, como la presidenta de Baleares, Francina Armengol, han apoyado la candidatura de López y han animado al ex secretario general a que se sume.

Sin embargo, desde el primer momento Pedro Sánchez rechazó hacerlo. Según apuntó su entorno el mismo día en que se presentó, la de López “no es su candidatura” porque no cree que pueda “arreglar los problemas” del partido.

Desde ese día, aseguran estas fuentes, no ha parado de recibir mensajes de apoyo para que se presente a las primarias, un respaldo que, apuntan, está intacto entre la militancia que está con él. Y ha decidido volver a la carretera para escuchar a las bases.



idea extendida

Aunque Sánchez no ha confirmado que vaya a intentar recuperar el liderazgo del partido, en algunos sectores del PSOE se ha extendido la idea de que lo hará.

Así lo aseguró ayer mismo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en declaraciones a los medios, haciendo pública una opinión que comparten en otras federaciones, entre ellas, la del PSOE andaluz. Al presentarse, el exlehendakari vasco aseguró que su candidatura no va “contra nadie” ni pretende que otros compañeros se presenten.

Algunos socialistas, entre ellos quienes se mantienen fieles a Sánchez, interpretaron que con su rápido paso al frente pretendía “cortar el paso” al ex secretario general .n