Retiran de ARCO una polémica obra titulada “Presos Políticos”

La galerista Helga de Alvear retiró ayer de su estand en ARCO la obra de Santiago Sierra “Presos Políticos en la España Contemporánea” porque así se lo había pedido la dirección de Ifema, que argumenta que “la polémica” suscitada “perjudica” la “visibilidad” del resto, una decisión inédita y muy cuestionada.

La serie de 24 fotografías de Sierra, titulada “Presos Políticos en la España Contemporánea” y valorada en 80.000 euros, consiste en las imágenes, pixeladas, de “reconocidos encarcelados” como Oriol Junqueras y de los jóvenes encarcelados acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o activistas del 15-M.



Rectificación

Al conocer la noticia, el Ayuntamiento de Manuela Carmena, que forma parte de Ifema a través de un consorcio junto con la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria –en total, un 93%– y la Fundación Montemadrid –el restante 7%–, solicitó la celebración de una junta rectora urgente para que se rectificara una decisión que ignoraban.

La junta rectora de Ifema, sin embargó, avaló la decisión de la dirección de la feria, que ayer abrió sus puertas a profesionales y coleccionistas, y no tuvo en cuenta la petición de rectificación del Consistorio.

Para la Fundación Montemadrid la decisión de pedir la retirada es “inadecuada” porque no deben entrar “en valoraciones políticas o estéticas”, aunque tampoco considera que esta decisión se trate de “censura”.

En un comunicado remitido ayer por la mañana, Ifema subrayaba, “desde el máximo respeto a la libertad de expresión”, que la polémica “que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas, está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018”.

Helga de Alvear explicaba que entendía “perfectamente” que ARCO le pidiera que quitara la obra, que aún no sabía si se había vendido ya: “estoy en casa ajena y si Ifema no quiere tenerlo ahí yo lo quito. En mi casa –matizó– no me quita nadie nada”.

“Lo siento, pero no es más que una obra de arte”, puntualizó la galerista, que se había enterado de la decisión “a las 08:00 de esta mañana” cuando le llamó Carlos Urroz, director de ARCO, y le preguntó si le “dejaba” darle su teléfono al director de Ifema.