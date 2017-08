Rajoy tendrá que comparecer en el pleno del Congreso por el caso “Gurtel”

La oposición cuenta ya con los votos suficientes para que la Diputación Permanente del Congreso apruebe hoy la celebración de un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ofrezca explicaciones sobre la financiación del PP a la vista de su implicación en casos como “Gurtel” y los “papeles” de su extesorero Luis Bárcenas.

La comparecencia de Rajoy fue solicitada por el PSOE y Unidos Podemos, por un lado, y por Esquerra (ERC) y el PDeCAT por otro, en ambos casos tras la declaración del presidente del PP como testigo en el juicio de la trama “Gurtel” que se desarrolla en la Audiencia Nacional. Estos grupos de la oposición creen insuficientes las explicaciones que Rajoy ofreció ante el tribunal de “Gurtel” y quieren un debate más político sobre la financiación del PP.

Las peticiones se registraron el 27 de julio, pero la decisión final sobre si prospera o no la comparecencia de Rajoy corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, que asume las funciones del pleno en los meses fuera de los períodos ordinarios de sesiones. Ciudadanos ya adelantó que no piensa apoyar esta comparecencia extraordinaria de Rajoy, pues prefiere esperar a que acuda a la comisión de investigación creada en el Congreso para analizar la financiación del PP, donde se permite a la oposición interrogarle en lugar de asistir a una sucesión de discursos. Además, subrayan que mentir en una comisión de investigación está tipificado como delito, cosa que no se aplica en los plenos.

El partido naranja no aclaró si se abstendrá o directamente votará en contra de la petición de comparecencia, pero al final su posición ya no será determinante pues, incluso si se opone a citar a Rajoy, el posible empate será deshecho por el PNV, que ayer anunció que apoyará las solicitudes, despejando así el camino.

El PNV informó de que su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, dará su voto afirmativo a la comparecencia de Rajoy.

Este partido considera que un asunto “de la dimensión” del caso “Gurtel” “demanda la mayor información y claridad posible”.

Según el partido jetzale, la comparecencia de Rajoy constituye un acto “de legítimo control institucional”.

Otros asuntos

Pero además de la comparecencia de Rajoy, la Diputación Permanente debatirá y votará hoy una quincena de peticiones de comparecencia urgente de ocho ministros sobre distintos asuntos, como el conflicto de El Prat o la prórroga del Plan Prepara.

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es reclamada por el PNV y el Grupo Mixto para que explique las medidas que ha adoptado en relación con una orden militar enviada desde la Agrupación de Apoyo número 61 en la que se ensalzaba el golpe franquista del 18 de julio de 1936 que dio origen a la Guerra Civil.

La escala en Ecuador que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y su familia, hicieron de camino a sus vacaciones en las Islas Galápagos será otro de los debates de hoy en la Diputación Permanente, ya que ERC y Unidos Podemos quieren que el jefe de la Diplomacia explique “la utilización de los servicios y recursos de la Embajada española en Ecuador para fines particulares”.

Al ministro de Energía, Álvaro Nadal, tanto ERC como el Grupo Mixto le piden comparecer para informar del aumento del precio de la electricidad para el consumidor doméstico, que en España ha sido de un 67% respecto de 2008 mientras que en la Unión Europea ha sido del 30%, y para informar del aumento del precio de la electricidad del pequeño productor industrial en España, que ha sido del 80% en el mismo período mientras en la Unión Europea ha sido de un 24%. l