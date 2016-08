Rajoy seguirá luchando por la investidura aunque fracase el viernes

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, garantizó ayer que seguirá intentando la investidura incluso si el próximo viernes no consigue salir elegido por mayoría simple (más votos a favor que en contra) y espera que el PSOE cambie en el futuro su “no” categórico a facilitar un Ejecutivo del PP.

“Seguiré intentándolo ahora y si fuese necesario después de la segunda votación”, dijo el líder del PP, que aseguró que continuará conversando con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, porque es su “obligación”, pues es este partido el que tiene “la llave” para sacar al país de la parálisis actual, explicó en el Congreso al término de su corto encuentro con Sánchez.

Mariano Rajoy subrayó que lo seguirá intentando con el PSOE porque cree además que “no es imposible” que ambos partidos se pongan de acuerdo en asuntos incluso económicos, cuando ya lo están en “temas fundamentales”, como la defensa de la soberanía nacional y la unidad del país, los valores constitucionales o la lucha contra el terrorismo.

Y como viene diciendo desde las elecciones de diciembre, Rajoy mantuvo ayer que ese Gobierno tiene que estar encabezado por el PP, porque ha ganado dos elecciones y porque no hay “alternativa viable más que hacer elecciones”. En su encuentro con Sánchez, aseguró que no han hablado de las intenciones del candidato socialista si Rajoy fracasa, que tampoco a él le ha dejado claro si piensa intentar o no una alternativa.

“No se lo he preguntado, sé lo que ha dicho en público, que de ninguna manera va a plantear una alternativa con partidos a favor de la independencia”, explicó el dirigente popular. “Numéricamente es posible –añadió–, pero es poco razonable”.

Además, insistió en la necesidad urgente de un Gobierno que atienda las reclamaciones de Bruselas sobre la senda de estabilidad, que presente unos Presupuestos para 2017 y evite otras elecciones, porque afrontar unos terceros comicios es correr el riesgo de que tanto fuera como dentro de España se empiece a tomar el país “en broma”.

Por otro lado, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular firmarán hoy un acuerdo para facilitar la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, tras analizar el documento de PP y Ciudadanos y no encontrar “ningún apartado que impida el cumplimiento” a las 14 medidas de la agenda canaria adoptadas entre nacionalistas y populares. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, aclaró que este acuerdo entre CC y PP se firmará hoy en el Congreso, pues reiteró que la última condición para una hipotética investidura de Rajoy “era analizar el documento entre C’s y el PP”.

Para CC, la hoja de ruta de la agenda canaria en el compromiso Canarias-Estado se mantiene, tras firmar con el PP el pasado sábado el documento definitivo que garantiza, entre otras cuestiones, la políticas de empleo en Canarias, el Régimen Económico y Fiscal, las políticas energéticas y que las modificaciones de las diputaciones provinciales no afecten a los cabildos.

Los nacionalistas creen que el acuerdo entre C’s y el PP “no tiene puntos en contra de los intereses de Canarias”, si bien “este documento no nos compromete en el futuro a la posición que, en cada caso, CC pueda adoptar en cada una de las medidas que contiene”, manifestó Barragán.