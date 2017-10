Rajoy rechaza de modo tajante la mediación que propone Podemos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, intentó ayer en vano sentar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Carlos Puigdemont, a negociar una mediación, iniciativa que rechazó de manera tajante el jefe del Ejecutivo porque no se puede hablar con quien plantea un “chantaje tan brutal al Estado”.

Iglesias propuso ayer mismo a Rajoy y Puigdemont que pacten un equipo de mediadores de su confianza para desbloquear el diálogo en Cataluña y, contó el líder de Podemos en rueda de prensa en el Congreso, ninguno de los dos dijo que no.

No obstante, en un posterior intercambio de mensajes, Rajoy respondió que lo que tiene que hacer Puigdemont es renunciar a la declaración unilateral de independencia, que “no es negociable” y que “no se puede tratar con quienes plantean un chantaje tan brutal al Estado”, según fuentes de La Moncloa.

En la línea de Puigdemont

Antes de hablar con los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Iglesias planteó su iniciativa en la “mesa de partidos” que Unidos Podemos celebró ayer con el PDeCat, ERC, el PNV y Compromís, formaciones que dieron su visto bueno a esa posible vía y que, según el Partido Demócrata de Catalunya, va en la línea de la propuesta mediación planteada por Puigdemont.

Según Iglesias, en ese encuentro apostaron por “la convivencia y la paz” que forman parte del “sentido común” de Cataluña y España, y por recuperar un diálogo que “está roto”.

“La mayor parte de la sociedad catalana y española quieren dialogar, convivir y entender”, apuntó Iglesias como principal argumento para pedir a Rajoy y Puigdemont que “se sienten a una mesa” aunque sea “exclusivamente” en un primer momento para acordar la composición de un equipo de mediadores.

El artículo 155

Mientras, el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, exigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aplicar de forma urgente el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña y le avisó: “El Parlament está a cuatro días de declarar la independencia”.

Lo dijo en rueda de prensa desde la Cámara catalana, tras conocerse que el presidente catalán comparecerá el lunes en el Parlament para abordar el 1-O: “Le tenemos que pedir a Rajoy que no titubee. Que aplique el 155 para convocar elecciones en Cataluña, para dar una salida una democrática a todo esto”.

Carrizosa ha calificado de “ilegítimo” tanto el Govern como al Parlament, por considerar que JxSí y la CUP están haciendo un uso partidista de las instituciones y también porque las están situando al margen de la ley, como se visualizó con el referéndum del 1 de octubre.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó que para el Gobierno lo ideal es contar con el apoyo de los partidos constitucionalistas, entre los que señaló especialmente al PSOE para aplicar el artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Cataluña, para lo cual es necesario obtener el permiso del Senado en el que el PP cuenta con mayoría absoluta.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación Dastis también dijo que él no ve justificada ninguna mediación europea para resolver la crisis abierta en Cataluña porque no hay un conflicto entre dos partes, sino una cuestión de cumplimiento de la ley. l