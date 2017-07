Rajoy recalca que “jamás” conoció ninguna financiación ilegal en el PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó ayer ante la Audiencia Nacional conocer una caja B del PP y el cobro de sobresueldos en negro, al tiempo que ha recalcado en numerosas ocasiones que sus responsabilidades en el partido eran “políticas”, no contables”. De hecho, hasta en siete ocasiones subrayó que no se ocupó “jamás” de los asuntos económicos de su formación.

“Jamás conocí ninguna financiación ilegal”, afirmó rotundo Rajoy en su declaración como testigo en el juicio de la primera parte la trama Gurtel (1999-2005) que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, que se prolongó durante casi dos horas.

Sentado en el estrado, y no en el banquillo, Rajoy respondió a más de un centenar de preguntas de las acusaciones y defensas. El rifirrafe entre el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, y la acusación popular que ejerce Adade centró la primera hora de interrogatorio, ya que el tribunal tumbó por impertinentes cuestiones relacionadas con la contabilidad del PP, los sobresueldos o si la labor que desempeño Álvaro Lapuerta como tesorero fue “fiel”.



1 Califica de “absolutamente falsos” los sobresueldos

Rajoy, que entró por el garaje en su coche oficial evitando así el paseíllo, calificó de “absolutamente falso” que se cobraran sobresueldos en B y dijo que sería “ilegal”. Explicó que los cargos que tenían responsabilidades en la formación tenían un “complemento” que se declaraba a Hacienda.



2 No conoce las campañas de los ayuntamientos

Sobre las campañas electorales de Pozuelo y Majadahonda en 2003, el presidente dijo desconocer cómo se facturaron porque no se ocupaba “para nada de los asuntos económicos”. “Sería algo disparatado que yo estuviera ocupándome de los asuntos de los 8.000 ayuntamientos de España. Sería lisa y llanamente imposible”, aseveró



3 Ignora como se pagó la reforma de la sede del PP

En cuanto a si se pagó con dinero B la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova que se realizó entre 2005 y 2010, se limitó a decir que sabía que se estaban haciendo obras porque en esa época “iba todos los días” (era líder de la oposición) y veía a los operarios haciendo obras”. “Desconozco absolutamente cómo se pagaron”, reiteró.



4 Un encuentro razonable para despedir a Bárcenas

Sobre la reunión que se produjo en 2010 para negociar el despido de Bárcenas. Rajoy declaró que le pareció un encuentro “razonable” porque Bárcenas había trabajado 30 años en el partido y quería “despedirse”. Allí, prosiguió, el extesorero explicó que a partir de ese momento iba a dedicar tiempo a “defenderse” y le pidió una sala para meter sus “papeles y documentos”, así como poder utilizar un coche del partido, algo que vieron “razonable”.



5 No puede afirmar si saludó a Correa en algún acto

Rajoy también abundó en su tesis de que su labor era política y no tenía relación con las actividades económicas del partido, dejó claro que no conocía al supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa. “Si le conocía era de saludarlo en algún acto del partido, cosa que no puedo afirmar con total nitidez”, apostilló.