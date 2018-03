Rajoy ratifica que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales será aprobado el día 23

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ratificó ayer que el proyecto de ley de presupuestos para 2018 será aprobado el día 23 de este mes, fecha hasta la que dio de plazo Ciudadanos para que el PP cumpla con su acuerdo de investidura y, de esta forma, pueda apoyar las cuentas del Estado.

El Ejecutivo ya había avanzado su intención de presentar ese proyecto de ley aunque no cuente de antemano con los apoyos suficientes, y Rajoy ha ratificado que el Consejo de Ministros lo aprobará el penúltimo viernes del mes, ya que el último, día 30, coincide con la Semana Santa.

A la espera de la evolución de las negociaciones con los diversos grupos, el jefe del Ejecutivo confió en que salgan adelante y se refirió a la actitud de diferentes partidos ante ellos. Así, ve una buena disposición en el PNV para intentar el acuerdo, mientras que ante la petición del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que apruebe los presupuestos o convoque elecciones, le instó a apoyar los que presente el Gobierno. Para Rajoy, Sánchez tendría que ser “más prudente” y debería “apostar por el equilibrio y la estabilidad”.

Pilar Barreiro

Y se dirigió a Ciudadanos para pedirle que dé “un paso hacia adelante” con el fin de que se aprueben, al tiempo que consideró “injusto” que este partido condicione su apoyo a la dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro.

Pero Rivera insiste en sus demandas y confió ayer en que de aquí a la fecha anunciada por Rajoy, el 23 de este mes, se solventen los “incumplimientos” del PP. “Si no, no habrá luz verde de Ciudadanos a los presupuestos”, advirtió el líder de este partido. Además, aseguró que el Gobierno es “consciente” de que sin presupuestos la legislatura va “a la deriva” y le pidió que sea humilde, rectifique, ceda y cumpla sus compromisos.

De la misma forma, señaló que si el Ejecutivo no es capaz de aprobar los presupuestos, eso sería una demostración de “debilidad política”. Rivera defendió la necesidad de negociar en política, también en cuestiones como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”, cuya tramitación en el Congreso desbloqueó su partido. Pese a decisiones de ese tipo, Rajoy quiso negar que haya un divorcio con Ciudadanos y restó importancia a las diferencias con el partido de Albert Rivera.

“Yo veo que se meten conmigo a menudo; yo no he dicho una palabra”, comentó sobre Ciudadanos para recordar después que su partido y el de Rivera firmaron “un acuerdo de gobernabilidad” con “obligaciones por ambas parte”.

En este sentido ha apuntado que por parte de Ciudadanos las obligaciones más importantes son apoyar en los asuntos europeos y en los presupuestos. Lo que garantizó es que él hará lo que esté en su mano para lograr el entendimiento, mientras deberían dejarse “a un lado” los “pequeños asuntos”.

Mariano Rajoy volvió a restar importancia al retroceso del PP y al avance de Cs que auguran las encuestas y aseguró que no se preocupa por ellas hasta mes y medio antes de las elecciones. En medio del debate sobre los presupuestos y el futuro de las pensiones, Rajoy ratificó ayer que quiere volver a presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.

“Es mi intención si mi partido quiere”, reiteró antes de quitar hierro a las recientes especulaciones sobre si hay gente en su partido o fuera de él que piensa que su tiempo ya pasó porque “eso (precisó) me lo llevan diciendo muchos años”. l