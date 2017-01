Rajoy promete dar “satisfacción moral y jurídica” a las familias de las víctimas del Yak-42

La Asociación de Familias de Víctimas del Yak 42 aseguraron ayer que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometieron en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Moncloa a trabajar en una resolución sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente que les dé “satisfacción moral y jurídica”, por lo que han salido del encuentro “muy esperanzados”.



confianza

Después de la reunión, que duró casi dos horas, la portavoz de la asociación, Curra Ripollés, explicó en rueda de prensa que Rajoy y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, les transmitieron que “van a hacer las cosas bien” y por eso les pidieron que confíen en el trabajo que está realizando el Gobierno para elaborar una resolución en base al informe del Consejo de Estado y “sin ningún condicionamiento político”.

Eso sí, el abogado del colectivo, Leopoldo Gay, quiso dejar claro que no estarían de acuerdo con que la resolución de Defensa asumiera la responsabilidad por el accidente sin recalcar que hubo un “funcionamiento anormal” de la Administración, por lo que esperan, y así dicen que se lo trasmitió el presidente, que se destaque que “las cosas se hicieron mal” y por eso ocurrió.

Las familias no esperan que el Gobierno asuma en su resolución todos y cada uno de los puntos del relato de los hechos redactado en el informe del Consejo de Estado, pero aseguran que Rajoy y Cospedal les dijeron que “quieren asumir, sino íntegramente, sí buena parte” del mismo.

Ripollés explicó que la reunión –la primera en la que un presidente de un Gobierno del PP recibe a los familiares de los 62 militares– transcurrió en un tono “amable”, que Rajoy les escuchó “atentamente” y que no percibieron “tensión”.

A la pregunta de si el jefe del Ejecutivo les pidió perdón explícitamente, como ya hizo Cospedal en su comparecencia en el Congreso, Ripollés respondió que no se pronunció esa palabra, pero remarcó que las familias tampoco lo exigieron y que el mero hecho de que Rajoy les haya recibido “ya es una manera de pedir perdón”.

Para los familiares de los 62 militares fallecidos en el Yak 42 el 26 de mayo de 2003, el hecho de que el presidente haya decidido reunirse con ellos por espacio de casi dos horas y les haya escuchado, teniendo en cuenta que él era vicepresidente del Gobierno en el momento del siniestro, es un gesto que valoran.

“Si nos dice que van a hacer las cosas bien, que confiemos, lo interpretamos como una manera de pedir perdón”, señaló la portavoz, aunque afirmó que “más que satisfacción”, este hecho les da “esperanza”.