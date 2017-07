Rajoy se muestra “tranquilo” ante el 1-O e insta a la colaboración frente al proceso rupturista

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura estar tranquilo ante la intención de los independentistas catalanes de convocar un referéndum el 1 de octubre porque está convencido de que no se celebrará, y frente a ese camino de ruptura,ofreció a la Generalitat la vía de la colaboración.

Ese es el mensaje que lanzó en un viaje a Cataluña que puede ser el último que realice antes del final del presente curso político y a la espera de que al inicio del , en septiembre, el presidente catalán, Carles Puigdemont, impulse los trámites para la convocatoria de la consulta.

La inauguración del Parador Nacional de Lleida, en el antiguo convento del Roser, fue el acto en el que Rajoy se refirió a la situación en Cataluña, aunque sin citar en ningún momento el referéndum que se pretende celebrar y sin dirigir en esta ocasión duras críticas a Puigdemont o el resto de partidarios de la consulta.

Empatía y sentido común

En su intervención, puso el nuevo parador ilerdense como ejemplo de los frutos de la colaboración entre administraciones y reivindicó esa forma de actuar, así como la regida por la “empatía y el sentido común”, frente a los “caminos de la ruptura que no llevan a ninguna parte”.

A juicio del jefe del Ejecutivo, es mejor “conectar con los demás” que dedicarse al “absurdo” de “poner balizas entre nosotros”.

“Es una imagen elocuente de lo mucho y muy bueno que podemos hacer juntos, de cómo nos podemos apoyar y ayudar los unos a los otros y de que eso vaya en beneficio de todos, de cómo las mejores apuestas son las que lejos de poner distancia, saben acercarnos”, añadió.

En una breve conversación informal posterior con los periodistas, Rajoy aseguró que está tranquilo ante el 1 de octubre porque está seguro de que ese día no va a haber referéndum. Y considera que no es necesario que lo diga de forma estridente porque el resultado va a ser el mismo.

Una consideración que va en la línea de lo que vienen manifestando tanto él como otros miembros del Gobierno al estar convencidos de que los pasos que dé la Generalitat para convocar esa consulta serán detenidos por el Tribunal Constitucional.

Respecto a la posibilidad de mantener a corto plazo una conversación con Puigdemont, se preguntó para qué puede servir cuando el presidente de la Generalitat ya dejó claro que lo único que quiere negociar es sobre el referéndum, y, ante ello, el Gobierno central no tiene nada que hablar.

Además, lamentó, tal y como ya había expresado en algunas de sus últimas declaraciones en torno a la situación en Cataluña, que Puigdemont esté relevando a los consellers moderados que había en la Generalitat. l