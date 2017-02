Rajoy mantiene a Cospedal como secretaria general de los populares

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, repetirá como secretaria general del PP, un puesto que ocupa desde junio de 2008, si bien contará con Fernando Martínez Maillo como coordinador general del partido y responsable de Electoral y Organización.

Además, Rajoy mantiene en sus actuales puestos a los otros cuatro actuales vicesecretarios, Javier Arenas (Autonomías), Pablo Casado (Comunicación), Javier Maroto (Sectorial) y Andrea Levy (Estudios y Programas). Los tres últimos forman parte de la dirección del partido desde junio de 2015.

Durante este cónclave el foco estuvo puesto en Cospedal, sobre todo después de que se presentaran enmiendas para avanzar en la acumulación de cargos. Sin embargo, Rajoy confirmó a Cospedal como número dos del PP y señaló a los 3.128 compromisarios que asisten al cónclave que repiten porque han realizado bien su trabajo. “Son los que había, no los he cambiado porque lo han hecho bien. Y en esta vida se cambia lo que no funciona”, exclamó. Además, el jefe del Ejecutivo procuró “que nadie deje de sentirse representando”. “Y gracias a los que no he podido incluir en el Comité Ejecutivo Nacional. Seguimos contando con todos”, concluyó.

Pese a mantener casi intacto el núcleo duro de la dirección del partido, ha introducido numerosos cambios en la lista de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, un órgano del que salen varios cargos próximos a José María Aznar como la excaldesa Ana Botella y mujer del expresidente del Gobierno, el exmandatario de Castilla y León Juan José Lucas y el exministro Alberto Ruiz Gallardón. Igualmente, desaparecen de la lista del Comité Ejecutivo otros veteranos exdirigentes como el exministro Federico Trillo, que dejó de ser embajador en Londres en enero tras conocerse el informe del Consejo de Estado que determina que el Ministerio de Defensa tuvo parte de responsabilidad en la contratación del vuelo del Yak 42 que costó la vida a 62 militares.

Tras este anuncio, el presidente del Gobierno fue reelegido como presidente del PP, por cuarta vez, con el 95,65 por ciento de los votos emitidos en el XVIII Congreso del Partido Popular. La candidatura al Comité Ejecutivo Nacional recibió el apoyo de 2.530 votos de los 2.645 votos válidos. La candidatura de la Junta Directiva Nacional también fue proclamada con el 95,65 por ciento de los votos al haber apoyado la lista de Mariano Rajoy un total de 2.529 de 2.641 compromisarios.