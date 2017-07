Rajoy defenderá que no tenía competencias sobre los hechos por los que se juzga a la trama “Gurtel”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá hoy a declarar como testigo en el juicio del caso Gurtel con disposición de colaborar con la Justicia, aunque en su entorno se asegura que puede aportar poco para aclarar los hechos juzgados al no tener información alguna porque no estaban bajo su competencia.

Pero eso no será óbice para intentar responder a todas las preguntas que le planteen las partes, avanzan fuentes del Ejecutivo y del PP que afirman que Rajoy está tranquilo y que enmarcan su comparecencia en el terreno de la “normalidad”.



Repaso de datos

Rajoy tiene previsto ir solo a esta citación, sin ser acompañado por ningún miembro del Gobierno o de su partido, y estuvo preparando su comparecencia estudiando algunos datos y fechas aunque sin ensayar.

En ellas, según las fuentes citadas, intentará evitar contestaciones como las de “no me consta” o “no recuerdo”, y si lo hace, será justificándolo y explicando, por ejemplo, cuál era su cometido en ese momento.

Subrayan que los hechos que motivan su presencia en el juicio hacen referencia a unas campañas de 2003 en Majadahonda y Pozuelo sobre las que el presidente no tiene información porque no eran competencia suya. En ese momento él era vicesecretario del partido pero sin funciones y no pasaba prácticamente nunca por la sede del partido debido a sus responsabilidades como vicepresidente del Gobierno.



Sin química

Además, Rajoy podrá recordar que el presunto cabecilla de la trama Gurtel, Francisco Correa, ha declarado públicamente en este proceso que no había química con él y que cuando él fue designado presidente del PP, se rompió la relación con él.

En atención a su rango institucional, Rajoy declarará “en estrados”, es decir, colocado al mismo nivel que el tribunal, aunque el lugar concreto donde se sentará aún está por definir.

Este no será el único privilegio del presidente del Gobierno, ya que por “cortesía institucional” a la declaración asistirá el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, aunque él no estará a cargo del interrogatorio, que harán, “en su caso”, las fiscales de la causa, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás.

Está previsto también que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, acuda a recibirle a las puertas de la sede del tribunal.

Para cubrir esta declaración histórica (la primera de un presidente del Gobierno en el cargo) se acreditaron 312 periodistas de 83 medios de comunicación, 21 de ellos extranjeros, que accederán al recinto en medio de unas fuertes medidas de seguridad.

El interrogatorio, en el que empezará a preguntar la acusación que pidió su comparecencia, Adade, se centrará en lo que sabe de la contratación de empresas de la trama Gurtel por parte del PP cuando él era vicesecretario general del PP, cargo que ocupó entre 1990 y 2003.

El abogado de Adade Mariano Benítez de Lugo será el primero en preguntar y luego le tocará el turno a los representantes del Ministerio Público, tras lo cual, lo harán las acusaciones que quieran interrogarle (hay cinco aparte de Fiscalía) y, finalmente, los abogados defensores.

Las acusaciones pretenden que, al igual que ocurrió con otros cargos del PP, las preguntas vayan más allá de la contratación de la trama Gurtel y también inquirirán a Rajoy sobre los llamados papeles de Bárcenas de la contabilidad B del PP.