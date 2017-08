Rajoy convocará al consejo de ministros si se tramita el referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que convocará un consejo de ministros extraordinario a mediados del mes de agosto si el Parlament Catalán tramita la proposición de ley del referéndum registrada el lunes por Junts pel Sí y la CUP y volvió a insistir en que “no habrá” consulta el 1 de octubre.

“La ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar”, subrayó durante su tradicional paseo vacacional por la Ruta da Pedra e da Auga de Ribadumia, en donde explicó que esta reunión extraordinaria de los miembros de su Ejecutivo “no está decidida todavía” y “dependerá” de las acciones que “tome” la Mesa del Legislativo catalán.

Positivo

Sobre esta cuestión, calificó de “positivo” el posicionamiento del Tribunal Constitucional (TC) que, según recordó, “ayer dijo que en absoluto se podía en 24 horas, como pedía el Parlamento de Cataluña, aprobar una ley convocando un referéndum”. “Eso es un disparate y se declaró anticonstitucional”, analizó Rajoy, para avanzar después que su Gobierno “seguirá defendiendo la democracia y la ley”.

“Las normas que nos obligan a todos, a los gobernantes y a los ciudadanos”, apuntó, para avisar de que el Parlament no puede sacar adelante esta medida porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional”. “Si violasen la ley estaríamos en otro escario”, señaló el jefe del Ejecutivo.

Extrema izquierda

Preguntado por la justificación hecha por una de las formaciones que integran la CUP a los boicots a autobuses turísiticos en Cataluña, Rajoy aseguró que, “como todo el mundo sabe”, “la CUP es una organización de extremistas y radicales”.

“Son gente de extrema izquierda con programas electorales de hace siglos pero lo peor no es que exista la CUP, que siempre puede haber un número de personas extremistas en una sociedad, lo peor es que la CUP haya condicionado el nombre del presidente de la Generalitat de Cataluña”, censuró durante su intervención

En este sentido, recordó que Artur Mas “ganó las elecciones en Cataluña pero fue incapaz de defender su posición y dimitió porque la CUP se lo exigió”. “Y ahora está condicionando todo este proceso, sin la CUP todas estas cosas que se están haciendo no se podrían hacer porque no habría votos suficientes”, lamentó.el presidente del Gobierno

Contra el sentido común

“Siempre que uno se acuesta con gente así acaba teniendo problemas y la CUP es lisa y llanamente un partido de extremista absolutamente contrario al sentido común, a la democracia y a la libertad”, apuntó .

Además, incidió en que los ataques a estos autobuses muestran una “estulticia insuperable” porque “el turismo es más del 10% del PIB de España”. “Es una riqueza para todos, es trabajo y que haya una gente yendo contra algo que da puestos de trabajo y genera riqueza muestra su pequeñez mental”, zanjó. l