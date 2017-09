Rajoy afirma que en Europa “no dan crédito” ante el proceso independentista

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, afirmó que en Europa “no dan crédito” ante el proceso independentista de Cataluña y no lo apoyan. Aseguró que el proceso de estos días en el parlamento catalán donde se aprobó la ley de referéndum y la de transitoriedad es “ilegal”.

Así lo indicó ayer durante su intervención en la Intermunicipal que el Partido Popular celebró en Zaragoza y después de que el Constitucional haya dado trámite a la batería de impugnaciones del Gobierno sobre la ley de referéndum aprobada por el parlamento catalán. Esto supone la suspensión durante cinco meses de la convocatoria de la consulta.



Repulsa y estupefacción

Subrayó que “en Europa no dan crédito, no tenían ni un solo apoyo y ahora lo que tienen es la repulsa y la estupefacción por parte de todos, que no entienden lo que está pasando aquí y que nos animan a garantizar que España siga siendo un Estado de Derecho y una democracia donde se respetan los derechos de las personas”.

El también presidente nacional del PP relató que la última semana en el Parlamento de Cataluña se liquidaron “todas las leyes”, por tanto, “el principio de legalidad” y “la voluntad de los españoles”, con el objetivo de que “España deje de ser España tal y como la conocemos”. Lamentó que algunos diputados hayan actuado “a las bravas, por la fuerza, por encima de la norma y sin respetar nada”.

“Lo que en cualquier parlamento puede llevar varios meses e incluso más de un año se hizo en doce horas, en las que se ha calificado una ley, se ha cambiado el orden del día parlamentario, se han liquidado todos los derechos de los diputados, se ha impedido a los diputados ir al comité de garantías estatutarias y por la noche se convoca un referéndum para liquidar la soberanía nacional y en favor de la independencia de Cataluña”, recordó.

Mariano Rajoy advirtió de que su obligación como presidente del Gobierno central es “cumplir la ley” y hacerla cumplir. “No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación, no voy a dejar de cumplir lo más importante que me han encargado los españoles que es que preserve la unidad nacional”, dijo tajante.

Mariano Rajoy manifestó que se solidariza con “todos los alcaldes de Cataluña” que no van a ayudar a realizar el referéndum, después de que el viernes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, les dijera a los vecinos que les interpelaran por la calle si no se ponían a las órdenes de quienes están “promoviendo un referéndum ilegal”.

“Los alcaldes tienen que saber que tienen detrás a mucha gente y al Estado, que sepan que estamos con ellos, y con todos los ciudadanos de Cataluña que quieren que se respete la ley y los derechos de la gente. Tengan la certeza de que tienen detrás a la inmensa mayoría y que sus derechos están garantizados y protegidos por la Constitución española”, zanjó el presidente.

Consideró que si quienes promueven este referéndum dieran marcha atrás “se evitarían daños mayores”. Rajoy opinó que los independentistas están menospreciando “la fuerza de la democracia española y, por tanto, la fuerza de la democracia catalana”.