Puigdemont prepara su réplica y la CUP presiona para proclamar la república

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prepara su respuesta al requerimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, con múltiples contactos y consultas, mientras la CUP se añadió a las presiones de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para proclamar ya la “república” catalana.

Según fuentes de la Generalitat, Puigdemont agotará el plazo del requerimiento –que finaliza el próximo lunes a las 10.00 horas– para aclarar si el pasado 10 de octubre en el Parlament declaró o no la independencia de Cataluña, por lo que no prevé anunciar su respuesta hasta que la haya enviado al Ejecutivo central.



Desfile de consellers

A lo largo del día de ayer, por el Palau de la Generalitat desfilaron diversos consellers, así como el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, con quienes Puigdemont analizaron los escenarios que se abren.

Aunque Puigdemont espera al lunes para responder al requerimiento de Rajoy, el próximo domingo tiene previsto pronunciar un discurso tras la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 77 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista.

Mientras tanto, después de que la ANC acordara pedir al Parlament que “levante” la suspensión de la declaración de independencia ante “la negativa del Estado español a cualquier propuesta de diálogo”, ayer la CUP se expresó en esta misma línea.

En una carta dirigida a Puigdemont, la CUP le pidió que proclame la república antes de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía, al considerar que el requerimiento al presidente catalán supone una “amenaza” y no hay visos de que prospere una mediación internacional.



La diputada de la CUP Mireia Boya advirtió de que la sociedad catalana “se está desmovilizando porque nadie le sabe explicar bien qué pasó el martes y por qué no se proclamó esta república”.

Boya consideró que la proclamación es “la única manera para conseguir que la intervención de actores internacionales se haga con Cataluña reconocida como sujeto político”.

En una entrevista a Radio Euskadi, la diputada aseguró que la proclamación inmediata de la república de Cataluña debía haberse producido el pasado martes “y esto no se produjo”. Por ello, con su misiva, la formación pretende decirle Puigdemont que “no es la CUP nacional” la que piensa así, “sino mucha gente decepcionada que no entiende nada”.

Mientras, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, aseguró ayer que Puigdemont, debería preparar su respuesta al requerimiento del Gobierno con “compañías más serenas” que las de ERC y la CUP, ya que con ellos habrá “conflicto garantizado”.

En declaraciones antes de visitar el Salón Náutico en Barcelona, García Albiol insistió en que la respuesta que Puigdemont ha de dar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como máximo el lunes, “es la última oportunidad, no solo para el Govern, sino para el conjunto de la sociedad”.

“Puigdemont ha de poner en una balanza si quiere seguir con su proyecto rupturista de la mano de la CUP y ERC o si apuesta por la estabilidad y el futuro de nuestros hijos, para que las empresas no se marchen de Cataluña”, dijo.

Para García Albiol, si la respuesta al requerimiento dependiese solo de Puigdemont, “todavía tendríamos una mínima esperanza de recuperar la responsabilidad”.