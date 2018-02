Puigdemont pide que el CNI vigile a los terroristas mejor que a él

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pidió ayer a los servicios secretos españoles, el CNI, “que dedican tantos esfuerzos a mirar que yo no entre por la frontera en el maletero de un coche de un particular”, que dediquen “más esfuerzos a compartir información que puede salvar vidas”.

En declaraciones al programa El Suplement de Catalunya Rádio, que ayer hizo un programa especial sobre los atentados, al cumplirse seis meses de la tragedia, Puigdemont lanzó diversos reproches al Gobierno porque, dijo, el Estado no compartió con la policía autonómica “información sensible” sobre el imán de Ripoll, el cerebro de los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils.

El expresident aseguró que diversos indicios señalaban la “connivencia” del CNI con el imán de Ripoll, y que, en cambio, hay personas que están “en prisión preventiva” actualmente por “indicios relacionales más débiles” que los acreditados en ese caso, haciendo así un paralelismo con los presos soberanistas.



Ocultar información

Solo a partir de lo publicado en prensa, dijo el excalde de Girona, “hay motivos para pedir explicaciones al Estado sobre qué hizo con el imán de Ripoll y si está ocultando algún tipo de información”.

“Si el Estado español, como se ha visto luego, negligió en algunos aspectos de su responsabilidad en la información sensible de personas afectadas en este caso –el de los atentados–, deberá dar explicaciones durante mucho tiempo”, dijo Puigdemont.

“La lucha contra el terrorismo nos concierne a todos y esperábamos que también (esta lucha) fuera la del Estado”, aseguró el expresidente catalán, que volvió a reprochar al Gobierno la falta de información a los Mossos.

No obstante, admitió que la primera reacción de todas las administraciones ante los atentados fue la de “trabajar todos a la una”, y que ese día habló con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre lo sucedido.

Sin embargo, lamentó que a posteriori, a su juicio, se pusiera de manifiesto que el Ejecutivo no había compartido toda la información de la que disponía sobre el imán de Ripoll. “Quizá si hubiera compartido la información del imán de Ripoll, la policía catalana probablemente habría podido ser más eficaz”, aseguró.