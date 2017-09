Puigdemont afirma que no teme que le detengan antes del 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó ayer que no teme que le detengan antes del referéndum: “No tengo miedo porque esto no se va a producir”. Lo dijo al preguntársele si esto puede pasar en los días previos al 1-O, durante una rueda de prensa con corresponsales con motivo de la Diada.

También afirmó cuál considera que es la única manera de que el Gobierno central evite el 1-O: “Que haga un llamamiento a hablar de cuándo y dónde podemos pactar los catalanes, y nos sentaremos y vamos a pactarlo”. “Ahí es donde puede evitar el referéndum. ¿Va a utilizar este poder que tiene el Gobierno español? Yo lo dudo”, y añadió que no está habiendo ningún contacto sobre esto.

Cloacas del Estado

Y aseguró al Gobierno que no surgirá ningún acuerdo político “a través de jueces, fiscales, policías, cloacas, estructuras de Estado, forzando consejos de Estado y plenos del TC, dando instrucciones a fiscales”.

Asume que no haber podido pactar el referéndum con el Estado es un fracaso de todas las partes, pero cree que la mayor responsabilidad es del Estado porque “no quiere siquiera hablar y tiene además un gran poder”.

Recordó su compromiso de convocar elecciones “inmediatamente” si gana el “no” en el referéndum, y si gana el “sí” aseguró que entrará en vigor la ley de transitoriedad jurídica.

Al preguntársele por que la CUP anuncia presión en la calle con movilizaciones hasta el 1-O, respondió que la CUP ya optaba por la presión cuando no había proceso soberanista: “Es un lenguaje que no es el nuestro, pero lo hizo siempre”.

Sobre los registros policiales del fin de semana por posible impresión de papeletas para el 1-O, dijo que la respuesta ciudadana –concentrada ante las sedes de los registros– fue “respetuosa, irónica, festiva, alegre y convivencial” ante una situación que ha calificado de delicada.

Y matizó que el conseller Jordi Turull no invitó el sábado vía Twitter a que los votantes imprimieran sus propias papeletas en sus casas, sino que estaba ironizando sobre “esta caza a la papeleta, a la urna, a ver dónde se están imprimiendo y guardando. Tiene algo de ridículo”.

Teniendo en cuenta que no hubo violencia el fin de semana contra los registros, constató la reivindicación pacífica que hay en Catalunya, y lo contrastó con augurios de lo contrario, según él.

“De todas las narrativas que han intentado, y que han fracasado, ahora toca decir que va a haber confrontración”, dijo el presidente Puigdemont.

Aplicar la ley

Por su parte, el PP advirtió de que no habrá “ninguna duda” en aplicar la ley contra quienes busquen “incendiar la calle” en Cataluña y quienes traten de provocar o recurran de alguna forma a la violencia, tanto en la Diada de ayer como en próximas jornadas para exigir el referéndum soberanista.

Así lo subrayó ayer el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, quien defendió, una vez más que se debe responder con “moderación” y “proporcionalidad” y no caer en provocaciones.

Pero advirtió de que hay que responder a los "trileros" que hicieron "chantaje al Estado" comportándose como un "abusón de discoteca, que te provoca primero para que la primera la des tú".