Puigdemont acepta reunirse con Albiol a partir de la segunda quincena de mes

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aceptó la petición del líder del PPC, Xavier García Albiol, de celebrar una reunión ante la previsión del Govern de convocar el referéndum de independencia, si bien ésta tendrá lugar a partir de la segunda quincena de mes.

Albiol solicitó por carta a Puigdemont una reunión antes del próximo miércoles, día 16, para pedirle que dé la orden de no tramitar la ley de referéndum y renuncie a convocar la consulta del 1 de octubre, ya que a su juicio puede conducir a un “conflicto social” y a su propia inhabilitación.

Puigdemont remitió al presidente del PPC una respuesta en la que acepta su petición de mantener una reunión, aunque el jefe del ejecutivo catalán la aplazó “a partir de la segunda quincena de agosto”, según consta en la carta.

El presidente catalán señala que las “puertas de la Generalitat siempre están abiertas a los representantes de todos los grupos”, y lamenta las que considera como “claras faltas de respeto” hacia la mayoría soberanista.

“Creo que una actitud de diálogo y de respeto con los que no piensan igual es fundamental para que la democracia funcione”, argumenta el president.

Puigdemont, en cambio, contrapone esta predisposición de la Generalitat al diálogo con la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recibirle para abordar el proceso soberanista. “Llevo meses, desde enero, esperando que el presidente del Gobierno español tenga conmigo la misma consideración que usted amablemente me pide y que se merece que yo le dispense”, dice Puigdemont en su misiva.

Advertencia

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, advierte de que su partido “no renuncia a ningún instrumento de los que contempla la Constitución española para que se cumpla la ley” en Cataluña, e invitó a una “estrategia compartida del PP, el PSOE y Ciudadanos”.

Arenas subrayó que el Gobierno está “acertando en el fondo y en la forma” frente al desafío independentista catalán.

Añadió que acierta en el fondo “porque soberanía nacional hay una, y no se puede permitir que nadie la pisotee”, y en el fondo “porque está respondiendo con temple y serenidad”. “los extremistas minoritarios catalanes están deseando que el Gobierno responda de forma airada y desproporcionada”.

La Mesa del Parlament del próximo miércoles, día 16, no incluye la ley del referéndum

La Mesa del Parlament convocada para el próximo miércoles, día 16, no incluye de momento en el orden del día abordar la admisión a trámite de la ley de referéndum, como se apuntó en un principio, después de que Junts pel Sí y la CUP la registrasen el pasado 31 de julio.

La presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, convocó a los miembros de la Mesa a la primera reunión ordinaria del nuevo periodo de sesiones, fijada para las diez de la mañana.

El orden del día de esta primera reunión de la Mesa tras el paréntesis estival no incluye en el orden del día la proposición de ley que debe amparar el referéndum previsto para el 1 de octubre, si bien éste podría ampliarse en el último momento, aunque tampoco se descarta que se aplace para más adelante.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció a principios de mes que impugnaría la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional (TC) en cuanto la Mesa la admitiera a trámite y no se esperaría a que llegara al pleno del Parlamento catalán. Forcadell convocó esta reunión haciendo uso de la nueva redacción del artículo 77.1 del reglamento de la cámara.