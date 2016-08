El PSOE rechaza el discurso de “un candidato cansado y sin ambición”

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, criticó el discurso “de burócrata” que ofreció ayer en el Congreso el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a quien definió como un “candidato cansado”, con un “proyecto político agotado” y “sin ambición de futuro”. “No nos ha dado ninguna razón a los socialistas para apoyar su proyecto”, denunció en declaraciones en el Congreso tras finalizar esa primera sesión, en la que, según Hernando, Rajoy se definió como “cualquier cosa” menos como un candidato “con ganas de cambiar España”.

A su juicio, el líder del PP acudió a su debate de investidura a “hacerse autobombo” con un discurso “autocomplaciente”. “Los españoles no necesitan eso”, enfatizó, para insistir en que no habían escuchado en las palabras de Rajoy “ni una sola razón” para moverse del “no” y permitir que forme gobierno. “Ha sido un burócrata que ha venido a leer un papel que sabe que a no es el que le corresponde”, ahondó.

Asimismo, Hernando reafirmó que el PSOE considera que es “el tiempo de Rajoy” y que, por ello, no se plantean hacer nada, sobre todo después de que el presidente en funciones haya asegurado que, en el caso de que fracase en su investidura, va a seguir intentado buscar apoyos.



confrontación

Por su parte, la cabeza de lista del PSC por Barcelona en el Congreso, Meritxell Batet, señaló que el discurso a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno ahonda en “alimentar más la confrontación y no tender ningún tipo de puente” a Cataluña. “Más que ha hablado de Cataluña, de lo único que ha hablado ha sido de la unidad, sin ningún tipo de oferta política, y eso no aporta absolutamente nada”, dijo Batet.

En este sentido, Batet criticó que Rajoy no hubiese hecho mención a una solución del conflicto territorial.

“No ha hablado de la reforma de la Constitución, no ha hablado de ninguna solución política, de ninguna salida para intentar recomponer y seguir construyendo juntos un destino común, un proyecto común ilusionante de futuro”, declaró.

Mientras, el diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, señaló que el discurso de investidura de Rajoy le parece “correcto” y, aunque ha echó en falta menciones a Asturias, cree que supera el que hizo el candidato socialista, Pedro Sánchez, hace cinco meses. “El discurso del señor Rajoy ha sido en clave nacional y correcto. Si lo comparamos con el del candidato Sánchez, pronunciado hace cinco meses, es como pasar de la noche al día”, dijo Oblanca.

Eso sí, el portavoz de Foro echó de menos una referencia específica al contenido del acuerdo con el que PP y Foro se presentaron el Asturias. “La contrapartida de nuestro voto es el cumplimiento del acuerdo de la coalición PP-Foro”, dijo Oblanca, apostillando que para su partido “los acuerdos electorales tienen mucho más valor que los postelectorales y además tienen el referendo de los votos”. Aseguró que recordarán a Rajoy ese acuerdo en lo que resta de debate de investidura, aunque reconoció que hay “temas concretos de política nacional que interesan a los asturianos”.



apoyo

El portavoz de UPN en el Congreso, Iñigo Alli, confirmó el apoyo de su partido a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y advirtió al resto del hemiciclo de que la alternativa “es lo que ocurre en Navarra: el populismo y el nacionalismo en el poder, y así está Navarra”.

Puso a la Comunidad Foral de referente “de éxito” de la colaboración entre su partido y el PSOE durante 25 años y defendió esta fórmula ahora para el Gobierno nacional.

Añadió que su partido apoya al PP por la coalición que mantienen ambos partidos en las Cortes, pero aseguró que también apoyará en la legislatura todas las leyes que sean beneficiosas para Navarra, “vengan del partido que vengan”.

Por otro lado, el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, señaló que el discurso de Rajoy es “el peor” que le ha oído en toda su vida parlamentaria.

Quevedo explicó que iba a la Cámara Baja con “un interés grande” preguntándose “con qué energía se iba a explicar el acuerdo con Ciudadanos” y cómo Rajoy les iba a “convencer” de que “tiene sentido”. Sin embargo, se encontró con “el peor discurso” de su vida parlamentaria “en forma y en contenido”.