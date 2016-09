El PSOE garantiza que no pactará con los independentistas para formar una alternativa a Rajoy

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, garantizó ayer que su partido no pactará con las formaciones independentistas para buscar un gobierno alternativo al de Rajoy.

En una entrevista concedida a Antena 3, Hernando pidió que les den “un poco de credibilidad” cuando aseguran con quién no contemplan llegar a acuerdos. “Con los independentistas lo pudimos hacer la pasada legislatura y no lo hicimos”, recordó, para después añadir que tampoco pactarán ahora con ellos.

En este sentido, aseguró que el PSOE tampoco facilitará, ni con un voto favorable ni con una abstención, que el candidato del PP vuelva a ser presidente, pero no por “cabezonería”, sino porque creen que no sería “un buen presidente para España”. Hernando afirmó que los socialistas no se plantean esta posibilidad, tampoco después de las elecciones vascas y gallegas del próximo 25 de septiembre y cuya campaña electoral empieza esta noche.

Sobre la ronda de contactos que ha iniciado su secretario general, Pedro Sánchez, con los líderes de las formaciones políticas, el portavoz parlamentario aseguró varias veces que esto no significa que se vaya a postular para una investidura. “No se está postulando. No está diciendo que quiera ser presidente. Ese momento no ha llegado y no sé si llegará porque la situación es complejísima”, señaló, para después añadir que lo “imprescindible” en esta nueva etapa es “hablar y ver si entre todos” pueden encontrar “una salida al atasco”.