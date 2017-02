El PSOE denuncia que Defensa no embarga la nómina a un suboficial condenado por no pagar pensión a sus hijos

El PSOE ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para pedir explicaciones al Ministerio de Defensa porque, según asegura, está incumpliendo varias sentencias judiciales que ordenan el embargo de la nómina de un suboficial del Ejército de Tierra condenado por no abonar la pensión alimenticia a sus hijos.



Por eso, el Grupo Socialista quiere saber cuáles son los motivos que aduce el departamento que dirige María Dolores de Cospedal para no embargar la nómina y si considera que los miembros de las Fuerzas Armadas "no deben cumplir con sus obligaciones para con el cuidado y sostenimiento de sus hijos".



Según explican los socialistas en su iniciativa, por sentencia de divorcio dictada por un Juzgado de Algeciras se impuso a un suboficial del Ejército Tierra el abono de una cuantía de 300 euros mensuales en concepto de pensión de alimentos.



Sin embargo, el militar no abonó esta cuantía, por lo que se inició contra él un procedimiento penal de impago de pensiones alimenticias y gastos extraordinarios de su hija que acabó con una sentencia de un Juzgado de lo Penal de Algeciras donde se le condenaba por un delito de abandono de familia.



CONDENADO A PAGAR MÁS DE 25.000 EUROS



La condena implicaba el abono de una multa en concepto de pensiones, así como 18.189 euros por las pensiones impagadas y los gastos extraordinarios y otros 6.514,94 euros de costas, según el relato del Grupo Socialista.



Además, se abrió nuevo procedimiento civil en un Juzgado de Primera Instancia de Algeciras, donde se dictó la ejecución de un abono de 3.776,64 euros por pensiones de alimentos dejadas de abonar, más 1.100 euros en concepto de costas e intereses, ordenando a su vez la retención de la suma de 300 euros mensuales.



Ante la ausencia de pago por parte del suboficial de las cantidades descritas, las autoridades judiciales procedieron a dictar orden de embargo "cuyo ejecutor debe ser el pagador del suboficial, es decir, el Ministerio de Defensa", ha explicado el PSOE.



Pero los socialistas aseguran que "el Ministerio de Defensa está incumpliendo lo dictado por las autoridades judiciales". "Hasta tal punto está siendo este incumplimiento que un Juzgado de Primera Instancia de Algeciras ordenó remitir al Ministerio de Defensa oficio con acuse de recibo para que dé explicaciones sobre las causas por las que no está llevando a cabo las retenciones ordenadas", añaden.



De este modo, el PSOE pregunta a Defensa si "considera que no debe aplicar las sentencias judiciales que al mismo le implican y/o atañen" y "cuál es la política del ministerio ante las sentencias que le ordenan embargar las cuantías establecidas de las nóminas de su personal".



¿POR QUÉ LE AMPARAN?



"¿Cuáles son los motivos que aduce el Ministerio de Defensa para que no se lleven a cabo los embargos de las nóminas, más aun en aquellos casos en los que los embargos son para hacer frente a las pensiones alimenticias que se adeudan, teniendo además estos embargos prioridad sobre cualesquiera otros?", quiere saber el PSOE.



También pregunta si Defensa considera que sus miembros "no deben cumplir con sus obligaciones con el cuidado y sostenimiento de sus hijas e hijos, más aun en aquellos casos en los que hay sentencias judiciales y en los que dichas hijas e hijos llevan esperando más de nueve años y además son grandes dependientes?".



"¿Considera el Ministerio de Defensa que un padre, militar, no debe ser corresponsable en el cuidado de sus hijos y/o hijas?", apuntan los socialistas, que además quieren saber "cuántos embargos, totales o parciales, de las nóminas de su personal está llevando a cabo actualmente el Ministerio de Defensa" y "cuántos de ellos son por incumplimiento en las pensiones alimenticias?".