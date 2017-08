El PSOE cree que Puigdemont y su Gobierno deberían pagar las urnas con dinero de su bolsillo

El portavoz del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, afirmó ayer que los gastos en los que están incurriendo los dirigentes catalanes de cara a la convocatoria del referéndum por la independencia, como la compra de urnas, deberían salir de su bolsillo y no del presupuesto público. En este sentido, Puente apuntó que no solo en el caso de Cataluña debería haber una responsabilidad patrimonial de los dirigentes, sino que se debería aplicar también en las actuaciones ilícitas e incluso delictivas que se llevan a cabo en otros lugares de España.

El dirigente socialista explicó que no se sabe cómo se han pagado las urnas para el referéndum anunciado por el Gobierno catalán para el próximo 1 de octubre: “A lo mejor las han pagado de su bolsillo, no tenemos constancia de que haya habido una convocatoria pública, ni ningún concurso público de adjudicación de urnas”. “A lo mejor han hecho una colecta”, ironizó al respecto.

Sin embargo, al ser preguntado si Puigdemont y los dirigentes de la Generalitat catalana deberían abonar el coste de las mismas de su bolsillo en caso de haberlas pagado con dinero público, exclama: “Evidentemente, la ley les impide afrontar ese gasto”.

En este sentido, señaló que últimamente los dirigentes de derechas están “muy revolucionarios”, en referencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y también de Andrea Levy –secretaria de Estudios y Programas del PP–. Pero recuerda que “ser revolucionario siempre ha tenido un coste” y avisa: “no se puede ser revolucionario a medias, montar el pollo y que pague otro”.

La estrategia del PP

Por su parte, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, garantizó que el Gobierno obrará con “prudencia” a la hora de responder al desafío independentista catalán para no fomentar “el victimismo” de los secesionistas, que en su opinión buscan una “reacción airada”.

“Como nosotros sabemos perfectamente que lo que quiere provocar el independentismo es precisamente una reacción airada que fomente el victimismo y que dé más argumentos a su discurso; lo resumimos de esta manera: toda la contundencia del mundo, pero también toda la prudencia del mundo”, afirmó Maroto.

Además, anunció ayer que la ANC organizará un año más el ensayo de la manifestación de la próxima Diada del 11 de septiembre en la fiesta mayor del barrio barcelonés de la Vila de Gracia..

Ensayo de la Diada

El ensayo se realizará el miércoles en el cruce de la calle Pi i Margall con la plaza Joanic, para crear un efecto similar al que se quiere conseguir en la Diada en el Passeig de Gracia con la calle Aragó. Así, al paso de la lona con el mosaico de colores del “Sí”, que se levará a cabo de 18.30 a 19.00 horas, los manifestantes se pondrán las camisetas amarillo fluorescente para hacer aparecer “el estallido de color que simboliza la voluntad de cambio”.

Este es el quinto verano consecutivo que la ANC de Gracia organiza durante la fiesta mayor el ensayo de la Diada. l