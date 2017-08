El PSOE andaluces encara sus congresos provinciales con precandidatos “sanchistas”

El PSOE-A encara la celebración de sus próximos congresos provinciales con precandidatos afines al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en al menos seis provincias andaluzas, todas excepto Cádiz y Jaén. Está previsto que durante los primeros días de septiembre se celebren comités provinciales en los distintos territorios para convocar los citados congresos y los procesos de primarias.

Para convertirse en candidatos oficiales dichos aspirantes tendrán previsiblemente que reunir el 20 por ciento de los avales de cada provincia, dado que el Congreso Regional del PSOE-A rechazó la enmienda del sector crítico de reducir los avales al tres por ciento, cifra aprobada por el Congreso Federal, aunque no de obligado cumplimiento.

Las opciones

En Málaga, donde el actual secretario general, Miguel Ángel Heredia, no optará a la reelección, anunció su candidatura el que fuera portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Fuentes, tras una reunión y votación realizada por los militantes más cercanos al actual líder del PSOE. La primera en lanzarse a anunciar su precandidatura fue la alcaldesa de Benaoján, Soraya García Mesa, quien aunque no pertenece al sector “sanchista” sí tiene apoyos de este. Asimismo, una tercera precandidatura se ha anunciado en Málaga con el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, más cercano a la Ejecutiva saliente.

En el caso de Granada, otra provincia en que la secretaria general no optará a la reelección, el precandidato “sanchista” es el secretario general de Granada capital, José María Rueda.

La tercera y última provincia en la que su actual líder no optará a la reelección es Córdoba. La “sanchista” Teba Roldán será quien dispute el liderazgo al actual secretario de Organización en la provincia y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

En Sevilla, la secretaria general, Verónica Pérez, férrea defensora de Díaz optará a la reelección en el cargo. Por parte de los “sanchistas”, la secretaria de la Agrupación Socialista de Miraflores y exconcejal Eva Patricia Bueno ha anunciado su precandidatura.

El secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, optará a la reelección, mientras que por parte de los “sanchistas” ha presentado su precandidatura el secretario general del PSOE de Aljaraque, José Martín Gómez.

En el PSOE almeriense, su secretario general, José Luis Sánchez Teruel, optará a la reelección. Tendrá que medirse al exdiputado del PSOE y excandidato a la Alcaldía de Huércal-Overa (Almería) Antonio López Olmos, quien ha anunciado su intención de concurrir como candidato al próximo congreso con el apoyo de los “sanchistas”.

Son dos las provincias, Cádiz y Jaén, en las que hasta el momento no ha surgido ningún candidato del sector “sanchista”. En ambas sus secretarios generales, Irene García y Francisco Reyes, respectivamente, han anunciado que optarán a la reelección. l