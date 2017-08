El PSC ve al partido de Puigdemont atrapado en el callejón sin salida del proceso soberanista

La coordinadora de diputados y senadores del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, lamentó que el PDeCat proponga al PSOE impulsar una moción tras el referéndum del 1 de octubre, una oferta que la socialista considera que llega tarde y mal.

Batet esgrimió, además, que la oferta del partido catalán no tiene “demasiada credibilidad”, ya que recuerda que la misma formación política rechazó apoyar a Pedro Sánchez cuando se presentó de candidato a la investidura arropado por Ciudadanos, una operación que fracasó por falta de apoyos.

La socialista, que también es miembro de la Ejecutiva del PSC como responsable de Impulso Federal, critica que la oferta del PDeCat llega ahora porque este partido se siente “atrapado en el callejón sin salida” del proceso soberanista, y por esto lanza propuestas como la de la moción.

Batet considera que el PDeCAT, en lugar de lanzar estas propuesta, debería frenar el proceso por si mismo desde el Govern: “Debería frenar el autobús y decir “Señores, señoras, no vamos a ningún lado así. Ni en la forma ni en el fondo”. Tienen que cambiar de rumbo”.

Mientras, el portavoz del PSOE, Oscar Puente, se mostró favorable, a que tras las próximas elecciones autonómicas catalanas pueda haber un pacto entre el PSC y Catalunya en Comú, el partido impulsado por Ada Colau y conocidos como los “comuns”, y no descarta que el PSC pueda ser la fuerza “aglutinadora” porque considera que sería “estupendo” para “desbloquear” el problema en Cataluña.



Maravilloso

El dirigente socialista y alcalde de Valladolid cree que “sería maravilloso” que el partido de Carles Puigdemont, el PDeCat tuviera un mal resultado en las próximas elecciones autonómicas que se celebren en Cataluña porque según asegura sería “estupendo para desbloquear el problema

de Cataluña”.

Al ser preguntado si estaría a favor de que el PSC pactara con los “comuns” de Ada Colau para formar gobierno en esta CCAA, Puente explicó: “no me disgusta esa opción”. Tras añadir que escuchó que Ada Colau se descarta como candidata, el portavoz socialista precisó que le gustaría ver a Miquel Iceta como presidente en Cataluña porque cree que “sería magnífico para España y para Cataluña”.



Subiendo en las encuestas

En este sentido, dijo sentirse convencido de que el PSC “puede ser un elemento clave para el futuro de España y Cataluña” y él “no descartaría” que la marca del PSOE en esta región fuera la “fuerza aglutinadora en las siguientes elecciones”. De hecho, alegó que el PSC “está subiendo en las encuestas de manera importante”.

Al ser preguntado si cree que el PSC debe hablar con el PSOE antes de firmar un pacto de gobierno con otras fuerzas Puente aseguró que “estaría bien que hubiera un acuerdo”. Y aunque dijo desconocer los términos del protocolo entre ambos partidos a este respecto, no le cabe duda de que “el PSC dialogará con el PSOE antes de cerrar cualquier acuerdo”.

El dirigente socialista rechazó que la declaración de Barcelona haya sustituido a la de Granada y cree las dos son “complementarias” y que el PSOE “ha ido evolucionando a la luz de la propia dinámica de España”.

Por tanto, expone que los socialistas intentaron “complementar esa declaración con la de Barcelona”, es decir, que esta última es una “evolución”: “No entiendo que haya ninguna discordancia o discrepancia, sino que forma parte del lógico movimiento que tiene que tener un partido”, dijo.