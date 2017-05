Los presupuestos salvan por la mínima su primer escollo y avanza la tramitación

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 superó ayer por la mínima su primer obstáculo, las siete enmiendas a la totalidad, y avanza en su tramitación en busca de un voto adicional, imprescindible para su aprobación, con todas las miradas puestas en Nueva Canarias.



Los dos días de debate en el Congreso sobre las siete enmiendas de devolución a los Presupuestos –presentadas por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCat, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias– acabaron con empate técnico de 175 diputados que las hizo decaer.



Este insólito empate –la presidenta del Congreso, Ana Pastor, aseguró no recordar si había ocurrido con anterioridad– obligó a repetir en tres ocasiones la votación, todas con igual resultado.



El diputado 176

El proyecto presupuestario sigue así adelante gracias a los 175 votos de PP, Ciudadanos, PNV, CC, UPN y Foro Asturias, aunque el Gobierno necesitará uno más para aprobar las cuentas tras el trámite de enmiendas parciales, que empieza hoy con la finalización del plazo para presentar las propuestas.



Para la búsqueda de este voto adicional, todas las miradas están puestas en el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, pese a que defendió una enmienda a la totalidad y aseguró que “el famoso diputado 176 no es el que le habla, es usted (en referencia al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro), del que depende que prospere o no el Presupuesto”.



Montoro, por su parte, reiteró su disposición a alcanzar este acuerdo después de que Quevedo le instara a revertir el “castigo mil millonario” que sufre Canarias.



El compromiso de todos

También, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, subrayó que intentará conseguir el mayor número de apoyos para la aprobación definitiva y en el mismo sentido, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, pidió “compromiso” a todas las fuerzas políticas.



Sin embargo, el grupo parlamentario socialista ya anunció que presentará “miles” de enmiendas parciales con “seriedad y rigurosidad” para “dar la vuelta” a las cuentas y garantizar que sean justas, solidarias y con un crecimiento económico igual.



De hecho, el PSOE presentará una enmienda dirigida a suspender el actual índice de revalorización de las pensiones para que suban de acuerdo con el IPC y otra para aumentar las pensiones de viudedad.

Unidos Podemos trabajarán para corregir principalmente las inversiones en infraestructuras después de criticar que los presupuestos “condenan” a la “miseria” a las clases más populares.



ERC, Compromís y el PDeCat reiteraron que los presupuestos incumplen con Cataluña y Valencia y anunciaron que incluirán iniciativas para una mejor distribución de las inversiones.



Por su parte, EH Bildu señaló que los presupuestos no traerán estabilidad ni certidumbre.



Los partidos que apoyan el Presupuesto justificaron su voto por la necesidad de dar estabilidad al país y avanzar en el crecimiento económico, a lo que el PNV añadió que su acuerdo sobre el Cupo vasco y otras medidas económicas “no perjudica a nadie y rema en favor de principios que interesan a todos”

El ministro agradeció a PP, Ciudadanos, PNV, CC, UPN y Foro su apoyo a unas cuentas que ofrecen los “resortes” para avanzar en el crecimiento y la creación de empleo para lograr más de 20 millones de ocupados.