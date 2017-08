El PP reitera que “no sobran turistas” y que no permitirá las actitudes de los “extremistas”

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, insistió ayer en que en España “no sobran los turistas”, sino que los que sobran “son los que protagonizan conductas vandálicas o actitudes violentas”. “No vamos a permitir que los extremistas minoritarios nos agüen la fiesta a todos los españoles y se carguen el turismo”, sostuvo.

Javier Arenas, que participó en Málaga en un encuentro con alcaldes y concejales de municipios turísticos de la provincia, insistió en que “los violentos siempre sobran en las democracias”, reiterando que “los que protagonizan actos vandálicos sobran en las democracias, turistas no sobra ninguno”.

En este sentido, recalcó que en los actos del PP se habla de “futuro, empleo y preocupaciones reales de los españoles”, que es “algo que el PP no debe perder”. “Cuando nos reunimos pensamos, diseñamos el futuro no sobre ocurrencias, sino sobre lo que realmente preocupa a la sociedad española”, incidiendo en que “con orgullo” el PP “es el partido de la cohesión de España y todos los días lo intentamos demostrar”.

Una foto de unidad

En el mismo sentido, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, pidió a las instituciones vascas y a todos los partidos políticos “una foto de unidad” frente a la “escalada de turismofobia” que, a su juicio, están desarrollando la izquierda abertzale y sus juventudes de Ernai.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Fernández dio a conocer el contenido de la declaración institucional en favor del turismo que el PP va a presentar en las instituciones de Euskadi y “en contra de la campaña intimidatoria que está llevando a cabo la izquierda abertzale”.

Según denunció, en las últimas semanas se está asistiendo a una “escalada de turismofobia” que requiere una respuesta “firme, serena y proporcionada”. A su juicio, no cabe “ponerse de perfil” y, por ello, es necesario que las instituciones del País Vasco y las formaciones políticas se pronuncien “con claridad”.

De este modo, ha abogado por trasladar un mensaje claro a la izquierda abertzale y a sus juventudes, “que se acabó el recreo contra los intereses de Euskadi”. Según ha desgranado, la declaración institucional cuenta con cuatro puntos en los que se traslada el apoyo a los trabajadores del sector por ser “agentes claves del desarrollo de Euskadi”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lamentó que los actos vandálicos contra el turismo en Cataluña y Baleares “se crucen” en la reflexión sobre el modelo turístico. “Se empieza a abrir un debate sobre la sostenibilidad de la actividad turística y es lamentable que se crucen ambas cuestiones”, apuntó..

En una entrevista con RNE, Ábalos condenó los actos vandálicos contra el turismo, pero apuntó que se “está instrumentalizando mucho” esta cuestion y que, en este sentido, se debe “desvicular” el vandalismo y la reflexión acerca del modelo turístico, ya que son dos asuntos “totalmente distintos”. l