El PP propone que se racionalice la Administración sin tocar el Senado y las diputaciones

El PP comunicó ayer a Ciudadanos su disposición a acordar una reforma más profunda de la Administración pública que vaya más lejos en la racionalización de los recursos, pero se opuso frontalmente a suprimir el Senado o las diputaciones provinciales, como quiere el partido de Albert Rivera.

Aunque la reforma de la Administración llevada a cabo por los populares en los últimos años ha permitido ahorrar 30.000 millones de euros, Mariano Rajoy está dispuesto a “profundizar” en este tipo de reformas, y así se lo ha trasladado el equipo negociador del PP a sus interlocutores en Ciudadanos. No obstante, el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo quiso dejar claro que el PP no modifica su posición contraria a eliminar el Senado o las diputaciones provinciales, esenciales, dijo, para prestar servicios sociales a 15 millones de españoles que viven en zonas rurales.

Además, tras varios días de negociación, el PP ha presentado finalmente una propuesta de memoria económica a las políticas sociales exigidas por Ciudadanos para sellar un acuerdo de investidura, que al cierre de esta edición todavía no se había producido.

En declaraciones a los medios, antes de retomar las reuniones, Fernández Maíllo informó de que los dos partidos avanzaron “bastante” en la noche del jueves en sus conversaciones, que concluyeron de madrugada. “Todas las propuestas ya están encima de la mesa, incluida la económica”, señaló Martínez-Maíllo, que ve la negociación en su “recta final”.

Y es que el optimismo es general entre los populares. De hecho, el portavoz del Grupo el Congreso, Rafael Hernando, confía en que el PP y Ciudadanos consigan un acuerdo de investidura “en próximos momentos u horas”, mientras que desde la formación naranja aseguran que la negociación ha entrado en su fase “más dura”, donde se decide si “la negociación sale o no sale”.

Pese a que Hernando esperaba incluso cerrar el pacto ayer, desde Ciudadanos se descartaba llegar un acuerdo el mismo viernes y, según indicó el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, la negociación está en su fase final y ello hace que todo vaya más lento, ya que “los finales suelen ser la parte más dura y donde la negociación sale o no sale”. Después de cinco jornadas con las dos delegaciones al completo sentadas alrededor de la mesa, el proceso de negociación está entrando en una fase distinta, especialmente desde que el PP empezó a poner las primeras cifras de la memoria económica que exige Ciudadanos para garantizar la ejecución de las medidas que se vayan acordando.

Según indicaron a Europa Press fuentes de la negociación, ayer por la tarde ya solo seguían reunidos parte de las delegaciones y el trabajo se estaba centrando en contactos telefónicos y en un intercambio de documentos para la redacción de los puntos que ambas partes ya han ido cerrando. Maíllo, ya venía anunciando que hay acuerdo en torno a más de cien puntos concretos, pero es verdad que, según se pactó desde el primer momento, de nada valdrán los acercamientos parciales si no hay un acuerdo global.