El PP dice que Rajoy hará un “recordatorio” de su labor y subraya que en 2004 se dejó de trabajar con Correa

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, está “tranquilo” y afronta con “absoluta normalidad” su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional por el caso “Gurtel”, en la que hará un “recordatorio” de la labor que cada uno tenía en función de lo que marcan los Estatutos de la formación. Además, recalcó que en 2004 “se dejó de trabajar” con las empresas de Francisco Correa una vez que Rajoy fue elegido presidente del Partido Popular.

“En al año 2003, Rajoy no era líder de campaña ni tenía funciones de dirección ni económicas en el partido. Simplemente será un recordatorio de lo que uno hizo y qué paso en el año 2003”, declaró Maillo en una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que presidió la secretaria general, María Dolores de Cospedal y no el presidente del Gobierno. Eso sí, negó que su ausencia tenga que ver con estar preparando su testifica”.

Rajoy declarará como testigo este miércoles en el juicio por la primera época de la trama “Gurtel” (1999–2005) en relación a la contratación de servicios de organización de eventos y adjudicaciones públicas a las empresas de Francisco Correa por parte del PP. Es la primera vez en la democracia española que un presidente del Gobierno en ejercicio se sienta en un tribunal de la Audiencia Nacional. En su día, Felipe González declaró ante el Supremo por el “caso GAL”, pero ya había abandonado el Palacio de la Moncloa.



Otros mandatarios

Maillo –que reconoció que no está aún decidido si alguien del partido acompañará a Rajoy a la Audiencia Nacional– subrayó que el presidente acude “como testigo” y va a “colaborar” con la Justicia, algo que enmarcó en la “más absoluta normalidad”.

Es más, el coordinador general del Partido Popular resaltó que no es un hecho “excepcional” esta declaración como testigo porque también lo hicieron otros presidentes europeos como el británico David Cameron, el francés Lionel Jospin, el polaco Donald Tusk, la chilena Michelle Bachelet o Dominique de Villepin.

Sin embargo, reiteró que Rajoy tiene “poco que aportar” y añadió que por eso cuestionaron en su momento esta citación como testigo, dado que en 2003 el actual presidente del Gobierno “no tenía responsabilidad en materia electoral dentro del partido” y lo que se está enjuiciando son campañas de las municipales del año 2003 de las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo.

Maillo destacó que la citación de Rajoy fue solicitada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) –que ejerce de acusación popular–, que “todo el mundo sabe que es el PSOE” y trabaja al “dictado” de esa formación política. A su entender, los ciudadanos tiene que saber cuando pregunte el abogado de esa asociación está preguntando el Partido Socialista.

Maillo negó que el presidente del partido tenga conocimiento de la financiación del partido y de la tesorería del día a día del PP, algo que, según subrayó, reconocieron los tesoreros de la formación que acudieron a la comisión de investigación del Congreso sobre sus cuentas.

“En el PP siempre fue así, porque lo dicen los Estatutos. Y así lo han dicho los secretarios generales que han comparecido en la Audiencia”, apuntó, para agregar que hacía tiempo que no veía a Rajoy “tan tranquilo”.

El responsable de Organización señaló que se trata de una “testifical” que hay que enmarcar dentro de la “normalidad”.