El PP dice que el Gobierno aspira a pactar las cuentas de 2018 y a agotar la legislatura

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, aseguró que el objetivo del Gobierno es “llegar al final de la legislatura” en 2020 y alcanzar un acuerdo, igual que este ejercicio, para los presupuestos de 2018.

A ello añadió que será “al final”

de la legislatura cuando tengan que rendir cuentas.

Maillo se expresado así ayer en un acto junto al PPCV en Alicante donde consideró que el PSOE está “construyendo castillos en el aire”, tras los buenos resultados obtenidos en el barómetro del CIS. En este sentid, el líder popular aseveró que esos resultados “no hay que despreciarlos, pero tampoco magnificarlos”.



Tomar nota

Así, el coordinador popular reconoció que el PP debe “tomar nota”, si bien recordó que el Ejecutivo central aún no lleva un año gobernando y subrayó que piensa “en los españoles y no en los electores como otros partidos”. “Esa es la gran diferencia”, recalcó.

Maillo considera, por tanto, que actualmente no es el momento de “rendir cuentas”, porque eso se hace “al final” y será en 2020 cuando acabe la legislatura.

El “popular” insistió con estas afirmaciones en la importancia de “tomar notas” de las cifras del Barómetro de Opinión del CIs, “pero con prudencia”, ya que recordó que se vieron resultados de encuestas parecidos.

“Al final, todos sabemos lo que pasó en el mes de junio con una mayoría importante del PP”, ha destacado, unos resultados que confía que si el PP sigue así “serán mucho mejores” en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales de 2019.

Al respecto, Maillo expresó su confianza en que estos comicios generales sean al final de la legislatura porque “es lo bueno para los españoles y para España”, mientras ahora “aún no es el momento de sacar conclusiones”.

Además, Maillo, aseguró que las instituciones del Estado están “preparadas para defender la legalidad, la igualdad y la soberanía nacional”, con “moderación” pero también “desde la más absoluta de las firmezas”, y que “ayer por ayer y mañana también en Cataluña no va a haber un referéndum ilegal que rompa España”.

Respecto al referéndum del 1 de octubre, Maillo advirtió que el “desafío independentista” de Cataluña está plagado de “ilegalidades” y de una “permanente provocación”. Una provocación en la que, como ha afirmado, el PP y el Gobierno no van “a caer”.

En cualquier caso, subrayó que este desafío no es contra el Ejecutivo central, el presidente Mariano Rajoy o el Partido Popular, sino “contra todos y cada uno de los españoles”. Por ello, el coordinador del PP insistió en que “la Constitución no se puede destrozar como algunos plantean”. l