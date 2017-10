El PP advierte a Puigdemont de que “se le acaba el tiempo”

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, advirtió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que “se le acaba el tiempo” para “devolverle la normalidad a Cataluña y que cese el caos”.

Reiteró que el Gobierno de Rajoy “actuará con serenidad y firmeza aplicando todos los mecanismos necesarios” para “que a partir del lunes vuelva la tranquilidad y la legalidad a Cataluña”.

“El Gobierno va a actuar contra el caos con todas las normas del estado de derecho”, respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que aplique el artículo 155 de la Constitución.

Levy aseguró que “los planes de Puigdemont no tienen futuro y todo lo que no sea parar el proceso independentista tendrá una respuesta serena y firme dentro de la legalidad y la democracia”.

“Mariano Rajoy no va a permitir que Cataluña sea un problema para la Unión Europea y aplicará todos los mecanismos de la democracia dentro de la ley y con sentido europeo”, destacó y pidió a Puigdemont que “no siga en el discurso del odio y deje de poner dificultades a la convivencia”.

Por su parte, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, pidió que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no solo se utilice para convocar elecciones sino también para promover cambios en los Mossos d’Esquadra y las escuelas si el presidente de la Generalitat decide continuar con el proceso soberanista.



Normalidad democrática

Albiol dijo que “se debe hacer que la Generalitat vuelva a la normalidad democrática e institucional” antes de unas hipotéticas elecciones, e insistió en que la convocatoria electoral debe ser el paso final para acabar con el soberanismo en las instituciones.

Aseguró que la escuela pública catalana, especialmente en determinados puntos de la Cataluña interior, “en lugar de dedicarse a enseñar a los niños, se les educa para odiar a España”.

“No puede ser que el Govern haya convertido a los Mossos en un instrumento a favor del proceso independentista”, insistió Albiol, que destacó que la mayoría del cuerpo lleva a cabo un trabajo inmenso y muy profesional, según él.

También aseguró que, frente a la “catarsis” que vive Cataluña, nada puede volver a ser igual a partir de la respuesta que dé Puigdemont al requerimiento del Gobierno central.